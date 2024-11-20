СКА отпустил Серебрякова в «Авангард». Все радуются, но есть много вопросов

Как дела с потолком?

История Никиты Серебрякова в Санкт-Петербурге наконец-то завершилась. Он не попадал в заявку на матчи КХЛ с 5 октября, когда вышел на замену в игре с «Северсталью» (3:4). Все это время Серебряков тренировался в расположении команды, а Роман Ротенберг публично рассказывал о его хорошем настроении. Давно прояснилось: СКА на Серебрякова уже совсем не рассчитывал.

Теперь Серебряков – игрок «Авангарда» .

Инсайдеры пишут, что вместе с Никитой в Омск переезжает нападающий Эмиль Галимов. 32-летний нападающий весь сезон выступал за «СКА-Неву» (10 матчей, 3+4). «Авангард» в ответ отдал 21-летнего вратаря Станислава Бережного. Тот еще не дебютировал в КХЛ, но заявил о себе в ВХЛ: провел 14 матчей в регулярке-2024/25 (34 шайбы, 92,6% отраженных бросков).

Агент официально подтвердил переход Серебрякова. Агентство Winners прокомментировало детали: Бережной точно обменян в СКА, по переходу Галимова в «Авангард» идут переговоры. Поэтому пока важно с разных сторон рассмотреть ситуацию с Никитой Серебряковым. Трансфер лучшего вратаря КХЛ сезона-2022/23 интересен на уровне раскладов по всей лиге.

Зачем Серебряков прямо сейчас нужен «Авангарду»?

Учитывая отсутствие игровой практики, Серебрякову точно потребуется время на возвращение кондиций. «Авангард» идет вне зоны плей-офф и много пропускает – 16 голов за последние пять матчей. Павел Хомченко временно закрепился в статусе первого вратаря Омска, но турнирное положение настраивает на укрепление всех линий. Вратарская проблема в «Авангарде» есть.

Интересно, что летом клуб вроде бы нашел другого кандидата на роль основного голкипера. Михаил Бердин в результате трехстороннего обмена приехал из «Сочи». В сделке поучаствовал и СКА, куда отправились Никита Подлягин, Тимур Кол и Егор Привалов (права). Кол заиграл в Санкт-Петербурге даже на уровне КХЛ, а вот Бердин бесконечно лечится (0 матчей за «Авангард»).

Серебряков точно усилит вратарскую линию, а вот Хомченко откатится в атмосферу двухлетней давности. В «Адмирале» эти голкиперы были партнерами по команде. Серебряков чаще выходил в основе, Хомченко формально успешно его подменял. Все работало ровно до момента, пока Серебряков не отправился в СКА. Перед этим туда уехал тренер вратарей Юрий Ключников.

Павел ушел из Владивостока вслед за Никитой. Тренер «Адмирала» Тамбиев грустил: «Надеялись, что Хомченко заменит Серебрякова, но в 16 матчах у него было всего две победы, увидели, что он не готов к роли первого вратаря в «Адмирале». Кажется, к такому же выводу пришли и в Омске, хотя там Павел формально не проваливался и в этом сезоне (2,49 КН; 90,9% отраженных бросков).

Со всех сторон кажется, что от сделки выигрывают обе стороны. СКА отпускает ненужного вратаря, Омск же зарабатывает качественное дополнение к составу. И все-таки интересно, могли ли в «Авангарде» потратить эти ресурсы на решение других проблем (а они по-прежнему остаются). Например, там до сих пор игнорируют бесконечные провалы и привозы со стороны защитников.

Что в новых условиях будет с Михаилом Бердиным?

Как все развивалось:

● Лето. Бердин готовился к конкуренции с Хомченко, участвовал в Матче года (звезды НХЛ против звезд КХЛ) и заходил в новый клуб на фоне классной статистики в «Сочи» (91,1% ОБ).

● Август. Травма Бердина в предсезонном матче. После этого он пропустил начало регулярки, подробности «Авангард» не распространял.

● Октябрь. Бердин отправился на выезд с «Авангардом», но так и не сыграл. Оказалось, что он все еще окончательно не восстановился. Звягин объяснял: «Он поехал на лечение в Санкт‑Петербург. Проходит курс, разные сроки слышим. Пока неутешительные».

Серебряков, Хомченко, Проскуряков – эти трое выглядят сформированной вратарской бригадой. Понадобится ли «Авангарду» Бердин, когда он все-таки восстановится?

Кого отпустит «Авангард», чтобы вписаться в потолок?

«Авангард» подписал так много игроков, что пошли разговоры о легитимности этих трансферов. Если учитывать Серебрякова и Галимова (инсайдеры настаивают), набирается девять человек с момента старта регулярки-2024/25. Перед сезоном платежка «Авангарда» составляла 887 млн рублей (разрешено 900). Мы отдельно разбирали ситуацию с потолком, но важны подробности.

Сейчас понятно главное: Владимир Ткачев помещен в долгосрочный список травмированных, поэтому его оклад (120 млн) пока не учитывается в платежке «Авангарда». Ткачев вернется в состав ближе к плей-офф. Превышать потолок нельзя ни в какой день, поэтому для заявки Владимира «Авангарду» потребуются расторжения. В текущий полный состав он не попадет.

Осенью «Авангард» исправляет ошибки в летней селекции. Поэтому сейчас есть три основных кандидата на уход из клуба. Инсайдеры писали, что команду могут покинуть защитник Даррен Дитц, нападающие Алексей Макеев и Станислав Галиев. Хуже всего перспективы у Дитца: он уже выпадал из заявки по причине ротации. Когда же получал шанс, хватал необязательные удаления.

Под кого же формируется новая версия «Авангарда»? Интересно, что все изменения в клубе происходят в момент переговоров с новым главным тренером. Потенциальных кандидатов много, а условие одно – опыт работы в НХЛ. В последний момент от переезда в Омск отказался бывший тренер «Вашингтона» и «Питтсбурга» Тодд Рирден. Он сослался на семейные обстоятельства.

Для кого СКА теперь расчищает платежку?

СКА сформировал идеальный состав – лучший по именам среди всех клубов КХЛ. Мы много рассказывали о контрактных переговорах: Грицюк и Никишин сократили зарплату, чтобы в клуб перешли Кузнецов и Деанджело. Уход Серебрякова снова выдает СКА свободные деньги. Параллельно клуб может расстаться с легионером Борной Рендуличем. Почему так происходит?

В сентябре Ротенберг говорил: «Селекция не прекращается никогда – это касается академии СКА, команд МХЛ, ВХЛ и КХЛ. Мы всегда в поиске улучшения нашей команды – и это правильно». Какой еще игрок необходим СКА? Возможно, пригодится еще один защитник высокого уровня. Возникали неподтвержденные слухи о возможном переходе Митчелла Миллера («Ак Барс»).

Сколько еще вратарей пройдет через СКА Ротенберга?

Наша любимая тема – считаем игроков СКА , которые поднимались в основу при Романе Ротенберге. За годы его работы главным тренером набралось аж 106 хоккеистов. СКА использовал 14 вратарей, а пять из них были в заявке на матчи в регулярке-2024/25 (Глеб Саранчук не играл). Какие же перспективы у Станислава Бережного, учитывая отсутствие опыта на уровне КХЛ?

В СКА не скрывают, что берут пример с «Металлурга». Клуб выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2023/24, а в основе выходил 20-летний Илья Набоков. Поэтому и СКА делает ставку на молодых голкиперов. Там играют рекордсмен Артемий Плешков, двухметровый белорус Павел Мойсевич и перспективный Егор Заврагин. Ротенберг даже называет Заврагина вратарем без слабых мест.

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Складывается двоякая ситуация. В ней есть одна сторона: Бережной точно получит хотя бы минимальный шанс – Ротенберг ценит перспективных вратарей. Но тут же важно, что остальные голкиперы СКА уже зарекомендовали себя внутри команды. И даже они выпадают из состава после минимальных ошибок и недоработок – тот же Плешков после 10 октября сыграл один матч.

Бережной не боится конкуренции, берет пример с Бобровского (сам родился в Новокузнецке), обращался к психологу. Он рассказывал об одном из неудачных месяцев в МХЛ: «Мне это помогло. Плюс тренеры помогали, разбирали со мной все ошибки. Много занимался и с видеотренером. Все вместе они помогли мне преодолеть этот период».

Не придется ли снова обращаться к психологу, когда он будет смотреть матчи с трибун?

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Фото: КХЛ /Лошкарев Дмитрий; РИА Новости /Алексей Мальгавко, Александр Кряжев