Орлов не хочет возвращаться в Россию. Защитник «Каролины» рассчитывает на новый контракт в НХЛ (Артур Хайруллин)
Дмитрий Орлов планирует продолжить карьеру в НХЛ.
Действующий контракт 33-летнего защитника с «Каролиной» рассчитан до конца текущего сезона.
Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, Дмитрий Орлов не вел переговоров о возвращении в Россию.
Игрок рассчитывает следующим летом подписать новый контракт в НХЛ.
В текущем сезоне Орлов набрал 9 (3+6) очков в 17 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+15».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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