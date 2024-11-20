Орлов не хочет возвращаться в Россию. Защитник «Каролины» рассчитывает на новый контракт в НХЛ (Артур Хайруллин)

Дмитрий Орлов планирует продолжить карьеру в НХЛ.

Действующий контракт 33-летнего защитника с «Каролиной» рассчитан до конца текущего сезона.

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, Дмитрий Орлов не вел переговоров о возвращении в Россию.

Игрок рассчитывает следующим летом подписать новый контракт в НХЛ .

В текущем сезоне Орлов набрал 9 (3+6) очков в 17 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+15».