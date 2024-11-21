Орлов против «Филадельфии»: 7-я передача в сезоне, «плюс 2» и 4 броска за 20:17
Дмитрий Орлов сделал передачу в матче против «Филадельфии».
Защитник «Каролины» выступил ассистентом в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Флайерс» (4:1).
Дмитрий Орлов провел на льду 20:17 (полезность «плюс 2») и отметился 4 бросками в створ ворот. Он также допустил 2 потери.
Всего на его счету теперь 10 (3+7) баллов в 18 играх сезона при полезности «плюс 17».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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