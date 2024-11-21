Виталий Давыдов: «Если «Сибирь» слабо воспитывает молодежь, драфт Епанчинцеву не поможет. Не пытайтесь пересадить эту идею на нашу почву! Все равно что русской зимой поливать пальму»
– Некоторые эксперты говорят, что клубам уровня «Сибири» поможет драфт новичков.
– Слушайте, да не пытайтесь вы пересадить эту идею на нашу почву!
Ведь принципы воспитания молодежи в России и Америке совершенно разные. Это все равно что русской зимой поливать пальму и надеяться, что она приживется.
Если Новосибирск последние годы слабо воспитывает молодежь, то никакой драфт Епанчинцеву и Ко не поможет.
Наоборот, нам нужно усиливать контакт между школой и главной командой.
Для меня драфт – это когда главный клуб обязан ставить в основной состав на определенное игровое время двух-трех выпускников своей школы.
И не только из-за возраста, но и из-за таланта. Вот тогда наши школы и наши клубы станут работать еще лучше, – сказал трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов.
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