Виталий Давыдов: «Если «Сибирь» слабо воспитывает молодежь, драфт Епанчинцеву не поможет. Не пытайтесь пересадить эту идею на нашу почву! Все равно что русской зимой поливать пальму»

Виталий Давыдов высказался о возможности возвращения драфта в КХЛ.

– Некоторые эксперты говорят, что клубам уровня «Сибири» поможет драфт новичков.

– Слушайте, да не пытайтесь вы пересадить эту идею на нашу почву!

Ведь принципы воспитания молодежи в России и Америке совершенно разные. Это все равно что русской зимой поливать пальму и надеяться, что она приживется.

Если Новосибирск последние годы слабо воспитывает молодежь, то никакой драфт Епанчинцеву и Ко не поможет.

Наоборот, нам нужно усиливать контакт между школой и главной командой.

Для меня драфт – это когда главный клуб обязан ставить в основной состав на определенное игровое время двух-трех выпускников своей школы.

И не только из-за возраста, но и из-за таланта. Вот тогда наши школы и наши клубы станут работать еще лучше, – сказал трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов .