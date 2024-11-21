Жамнов о 7:3 с «Амуром»: «Спартак» должен держать концентрацию, если мы готовимся для больших задач. Во 2-м периоде начали играть не по заданию, потом вернулись»

Алексей Жамнов высказался о победе «Спартака» над «Амуром» со счетом 7:3.

– Что вас не устроило в этом матче?

– Понимаю, что тяжело держать концентрацию при таком счете, делаем то, что не нужно. Во втором периоде начали играть не по заданию, но потом вернулись.

– Почему не играет Королев?

– Ротация.

– Что с Орловым?

– Пока не знаю, сейчас после пресс‑конференции пойду узнавать.

– Можно сказать, что в этом матче команда играла волнообразно?

– Я бы не сказал, что мы играли волнообразно, просто отошли от выполнения задания во втором периоде. Команда должна держать концентрацию всю игру, если мы готовимся для больших задач.

– У вас получилось проверить несколько игроков ротации, какой состав будет в следующем матче?

– У нас любой состав устойчивый, который выходит в любом матче.

– Как оцените игру Овчинникова?

– Молодец, старается парнишка.

– Во второй спецбригаде большинства есть человек на пятачке, а в первой – нет, с чем это связано?

– У них немного разный рисунок игры, – сказал главный тренер «Спартака » Алексей Жамнов .