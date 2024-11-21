Жамнов о 7:3 с «Амуром»: «Спартак» должен держать концентрацию, если мы готовимся для больших задач. Во 2-м периоде начали играть не по заданию, потом вернулись»
– Что вас не устроило в этом матче?
– Понимаю, что тяжело держать концентрацию при таком счете, делаем то, что не нужно. Во втором периоде начали играть не по заданию, но потом вернулись.
– Почему не играет Королев?
– Ротация.
– Что с Орловым?
– Пока не знаю, сейчас после пресс‑конференции пойду узнавать.
– Можно сказать, что в этом матче команда играла волнообразно?
– Я бы не сказал, что мы играли волнообразно, просто отошли от выполнения задания во втором периоде. Команда должна держать концентрацию всю игру, если мы готовимся для больших задач.
– У вас получилось проверить несколько игроков ротации, какой состав будет в следующем матче?
– У нас любой состав устойчивый, который выходит в любом матче.
– Как оцените игру Овчинникова?
– Молодец, старается парнишка.
– Во второй спецбригаде большинства есть человек на пятачке, а в первой – нет, с чем это связано?
– У них немного разный рисунок игры, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.
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