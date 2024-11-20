Костюченок о 14-м подряд поражении «Амура»: «Команда выходит из ямы, надеюсь, в ближайших играх получится победить»

Тренер «Амура» прокомментировал поражение от «Спартака» со счетом 3:7.

– Пропускаем много легких голов, недорабатываем в моментах, но это наша внутренняя кухня, мы разберемся. Как прогресс можем выделить забитые голы, но настораживает, что не играем все 60 минут.

– Есть ли новости по главному тренеру команды?

– Нужна победа, тогда будем разговаривать. Пока есть неопределенность, команда выходит из ямы, надеюсь, в ближайших играх у нас это получится.

– Почему заменили вратаря?

– Мы всегда играем до конца. Лозебников пропустил пять шайб, надо было что‑то менять, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Амура » Виктор Костюченок .