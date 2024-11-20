Костюченок о 14-м подряд поражении «Амура»: «Команда выходит из ямы, надеюсь, в ближайших играх получится победить»
Тренер «Амура» прокомментировал поражение от «Спартака» со счетом 3:7.
– Пропускаем много легких голов, недорабатываем в моментах, но это наша внутренняя кухня, мы разберемся. Как прогресс можем выделить забитые голы, но настораживает, что не играем все 60 минут.
– Есть ли новости по главному тренеру команды?
– Нужна победа, тогда будем разговаривать. Пока есть неопределенность, команда выходит из ямы, надеюсь, в ближайших играх у нас это получится.
– Почему заменили вратаря?
– Мы всегда играем до конца. Лозебников пропустил пять шайб, надо было что‑то менять, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костюченок.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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