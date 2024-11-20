У «Спартака» 8 побед в 9 последних матчах, 3 – подряд. Команда Жамнова идет второй на Западе
«Спартак» выиграл 8 из 9 последних матчей Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Алексея Жамнова одержала победу над «Амуром» со счетом 7:3.
Это 3-я подряд победа «Спартака» в регулярном чемпионате и 8-я в 9 последних матчах.
Красно-белые занимают второе место в таблице Западной конференции, набрав 41 балл в 28 играх.
«Амур» не выигрывает на протяжении 14 матчей и идет последним на Востоке с 13 очками в 28 матчах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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