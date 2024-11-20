У «Спартака» 8 побед в 9 последних матчах, 3 – подряд. Команда Жамнова идет второй на Западе

«Спартак» выиграл 8 из 9 последних матчей Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Алексея Жамнова одержала победу над «Амуром » со счетом 7:3.

Это 3-я подряд победа «Спартака » в регулярном чемпионате и 8-я в 9 последних матчах.

Красно-белые занимают второе место в таблице Западной конференции, набрав 41 балл в 28 играх.

«Амур» не выигрывает на протяжении 14 матчей и идет последним на Востоке с 13 очками в 28 матчах.