Агент Хохлачева: «Есть пять клубов, с которыми мы ведем переговоры. «Спартак» не в их числе»
Агент Александра Хохлачева заявил о переговорах с пятью клубами КХЛ.
«Амур» и нападающий ранее расторгли договор.
– Все сейчас обсуждают, что Хохлачев может вернуться в «Спартак».
– Расторжение контракта с «Амуром» в самом деле было по обоюдному согласию.
Мы видели, что в клубе ничего не меняется, а игра у Саши там не идет, поэтому надо что‑то менять.
Сейчас мы рассматриваем варианты продолжения карьеры в КХЛ. Есть пять клубов, с которыми мы ведем переговоры.
«Спартак»? Пока он в эту пятерку не входит, но завтра вариант с ним тоже может появиться, – сказал представитель хоккеиста Александр Черных.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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