Агент Хохлачева: «Есть пять клубов, с которыми мы ведем переговоры. «Спартак» не в их числе»

Агент Александра Хохлачева заявил о переговорах с пятью клубами КХЛ.

«Амур» и нападающий ранее расторгли договор .

– Все сейчас обсуждают, что Хохлачев может вернуться в «Спартак».

– Расторжение контракта с «Амуром » в самом деле было по обоюдному согласию.

Мы видели, что в клубе ничего не меняется, а игра у Саши там не идет, поэтому надо что‑то менять.

Сейчас мы рассматриваем варианты продолжения карьеры в КХЛ . Есть пять клубов, с которыми мы ведем переговоры.

«Спартак »? Пока он в эту пятерку не входит, но завтра вариант с ним тоже может появиться, – сказал представитель хоккеиста Александр Черных .