Рыбин об игре Кузнецова в СКА: «К нему вопросов очень много. Я еще в начале сезона сказал, что ему надо серьезно готовиться. Не надо думать, что здесь будет легкая прогулочка»

Максим Рыбин назвал лучших игроков Фонбет Чемпионата КХЛ в этом сезоне.

– С ходу, конечно, трудно назвать. Те, кто сейчас лидируют в списке бомбардиров, набирают очки, те и лучшие. Мне нравится игра Максима Березкина и Даниила Бута из «Локомотива ».

Не могу назвать лучших, просто есть ребята, которые хороши в определенных аспектах. Есть и молодые таланты, но есть и те, которые заряжают своей игрой, как Александр Радулов .

В СКА можно отметить Василия Глотова – стабильно, хорошо играет. Не могу обойти стороной Пашку Порядина из «Спартака». Рад, что он вырос в такого игрока из мальчишки, в которого однажды поверил Владимир Васильевич Крикунов. Это тоже дорого стоит. Трех игроков выбирать объективно маловато.

– Что скажете об игре Евгения Кузнецова в СКА?

– К нему вопросов очень много. Не хотел бы его выделять. Я еще в начале сезона сказал, что ему надо серьезно готовиться. Не надо ему думать, что здесь у него будет легкая прогулочка.

На него все будут серьезно настраиваться. Каждый посчитает своим долгом вывести Кузнецова из равновесия, не дать ему сыграть, отобрать шайбу, произвести силовой прием.

– А как оцените выступление Тони Деанджело за петербургский клуб?

– Очки он хорошо набирает, а вот в обороне играет слабо. Его обыграть не так сложно, как мне кажется. Учитывая его опыт в НХЛ. Кажется, что он больше на набор очков нацелен, – сказал бывший нападающий СКА Максим Рыбин.