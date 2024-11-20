Агентство Winners: «Подтверждаем обмен Бережного из «Авангарда» в СКА. О трансфере Галимова говорить преждевременно, переговоры продолжаются»

Агентство Winners подтвердило, что Станислав Бережной перейдет в СКА.

«Подтверждаем появившуюся в СМИ информацию об обмене вратаря Станислава Бережного из «Авангарда » в СКА. В ближайшее время о сделке будет объявлено официально.

Что касается нападающего Эмиля Галимова , то пока преждевременно говорить о его трансфере, поскольку переговоры в данному игроку еще продолжаются», – сообщили в Winners Hockey Agency.

Серебряков и Галимов перейдут в «Авангард». СКА получит вратаря Бережного («Матч ТВ»)