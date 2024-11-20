Агентство Winners: «Подтверждаем обмен Бережного из «Авангарда» в СКА. О трансфере Галимова говорить преждевременно, переговоры продолжаются»
Агентство Winners подтвердило, что Станислав Бережной перейдет в СКА.
«Подтверждаем появившуюся в СМИ информацию об обмене вратаря Станислава Бережного из «Авангарда» в СКА. В ближайшее время о сделке будет объявлено официально.
Что касается нападающего Эмиля Галимова, то пока преждевременно говорить о его трансфере, поскольку переговоры в данному игроку еще продолжаются», – сообщили в Winners Hockey Agency.
Серебряков и Галимов перейдут в «Авангард». СКА получит вратаря Бережного («Матч ТВ»)
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Winners Hockey Agency
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