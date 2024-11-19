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  • Морозов об АКМ в КХЛ: «Получили официальное письмо от Тулы. Предупредили их, что ледовый дворец не подходит по регламенту. Руководство клуба рассматривает варианты, мы на связи»
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Морозов об АКМ в КХЛ: «Получили официальное письмо от Тулы. Предупредили их, что ледовый дворец не подходит по регламенту. Руководство клуба рассматривает варианты, мы на связи»

Алексей Морозов высказался о возможном вступлении АКМ в Фонбет Чемпионат КХЛ.

Клуб, созданный в системе «Академии хоккея имени Михайлова», играет в Olimpbet ВХЛ с 2021 года. Хоккейная арена в Туле вмещает 3040 зрителей.

– У тульского АКМ какие перспективы на вступление в КХЛ?

– Получили официальное письмо от Тулы. В минувшие выходные посетил город, был большой праздник по случаю пятилетия «Академии Михайлова».

Сразу предупредили коллег, что ледовый дворец не подходит по регламенту, он не будет допущен для проведения матчей КХЛ.

Руководство АКМ рассматривает различные варианты, мы с ними на связи. Знаю, что идут разговоры о реконструкции нынешней арены, рассматривается строительство нового стадиона, более вместительного.

– Допускаете, что команда может играть в Московской области?

– Пока рано об этом говорить. Как и в случае с возвращением «Лады», мы должны проработать все аспекты: получить финансовые гарантии, проверить все документы, посмотреть инфраструктуру, сделать так, чтобы клуб соответствовал всем требованиям нашего регламента.

И только затем мы выносим на решение совета директоров КХЛ полный пакет документов, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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