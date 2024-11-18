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Ковальчук после матча в честь 5-летия «Академии Михайлова»: «В Туле любят хоккей, хотят видеть команду в КХЛ. Это не за горами, уверен»

Илья Ковальчук считает, что Тула должна быть представлена командой в КХЛ.

16 ноября состоялся гала-матч в честь юбилея «Академии Михайлова», в котором сыграли Алексей Морозов, Валерий Каменский, Виталий Прохоров, Вячеслав Буцаев, Илья Ковальчук, Данис Зарипов, Сергей Мозякин, Алексей Терещенко, Евгений Артюхин, Андрей Николишин и другие. 

Перед началом матча звезды хоккея провели мастер-класс для воспитанников АКМ и автограф-сессию.

«В Туле по-настоящему любят хоккей. Этот город хочет видеть команду в Континентальной хоккейной лиге, и я уверен, что это не за горами», – сказал Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Илья Ковальчук.

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов оценил значение «Академии Михайлова» для российского хоккея. 

«Всего за 5 лет академия выросла до федерального уровня. Сегодня это самая современная инфраструктура, лучшие тренеры, и, конечно, это спортивный принцип, который создает настоящий дух победителя», – сказал Касатонов. 

«В Тульской области созданы условия для занятий хоккеем, в том числе построена необходимая инфраструктура. Сегодня наш регион представляют три профессиональные команды, а любимая всеми «Академия Михайлов» воспитывает новых звезд российского хоккея.

Хоккей туляки любят и уважают спортсменов, а хоккеисты радуют нас своими победами. В регионе взят курс на развитие хоккея, и он будет удержан! Желаю всем успехов, ярких игр и отличного победного настроя!» – сказал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Новомосковск сегодня»
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