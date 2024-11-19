Гурьянов о 4 победах ЦСКА подряд: «Выполняем установку тренера, играем единым кулаком, и все получается»
Нападающий ЦСКА отметился одной заброшенной шайбой. Клуб выиграл четвертый матч подряд.
– Продолжается победная серия команды. В чем секрет успеха?
– Просто выполняем установку тренера, играем единой командой, единым кулаком, и все получается.
– У «Лады» сменился главный тренер. Ожидали каких-то сюрпризов, изменений в тактике?
– Нет, потому что мы с ними играли всего пару недель назад. Предполагали, что соперник будет бежать и играть жестко с первых минут.
– Какой момент в игре стал ключевым, когда поняли, что игру не отдадите?
– Наверное, когда забили третий гол, уверенности добавилось.
– Для вас этот матч особенный, в родном городе. Был ли какой-то дополнительный настрой, волновались?
– Очень приятно здесь играть. На матче были мои друзья, знакомые, семья. Волнение, конечно, присутствовало, но хорошо, что мы выиграли. Приятно сюда вернуться спустя столько лет. У меня теплые воспоминания, ностальгия.
– Можно ли сказать, что ваш гол похоронил интригу в матче?
– Я бы не сказал, что похоронил. Не думаю, что после моего гола «Лада» опустила руки, наоборот, они еще сильнее побежали.
– Целились именно в «домик» вратарю, видели, что он раскрылся?
– Да, я видел, что есть небольшое пространство. Немного корпусом повел, показал, что буду убирать под неудобную руку, а сам резко бросил в «домик» и попал, – сказал нападающий ЦСКА Денис Гурьянов.
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