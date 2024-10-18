Каменский о Кубке Первого канала: «Хотелось бы увидеть сильнейшие команды. Беларусь, Казахстан, молодежку можно. Сборную легионеров КХЛ было бы неплохо собрать»
Валерий Каменский высказался о проведении Кубка Первого канала-2024.
– Будет ли проведен в этом году Кубок Первого канала?
– Да, будет.
– Известны ли сроки проведения? Где он состоится?
– Этим ФХР занимается. Я, к сожалению, к ним не отношусь. Легче туда позвонить и у них узнать. У них все есть. По-моему, турнир пройдет в декабре, когда будет пауза в КХЛ.
– Какие бы сборные хотели бы увидеть на турнире?
– Конечно, сильнейшие сборные хотелось увидеть. Беларусь, Казахстан, молодежную сборную можно.
Можно сборную, составленную из легионеров КХЛ. Было бы неплохо собрать такую команду, – сказал олимпийский чемпион, вице-президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт день за днем»
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