Каменский о Кубке Первого канала: «Хотелось бы увидеть сильнейшие команды. Беларусь, Казахстан, молодежку можно. Сборную легионеров КХЛ было бы неплохо собрать»

Валерий Каменский высказался о проведении Кубка Первого канала-2024.

– Будет ли проведен в этом году Кубок Первого канала?

– Да, будет.

– Известны ли сроки проведения? Где он состоится?

– Этим ФХР занимается. Я, к сожалению, к ним не отношусь. Легче туда позвонить и у них узнать. У них все есть. По-моему, турнир пройдет в декабре, когда будет пауза в КХЛ.

– Какие бы сборные хотели бы увидеть на турнире?

– Конечно, сильнейшие сборные хотелось увидеть. Беларусь, Казахстан , молодежную сборную можно.

Можно сборную, составленную из легионеров КХЛ. Было бы неплохо собрать такую команду, – сказал олимпийский чемпион, вице-президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский .

Кубок Первого канала-2024 пройдет в Санкт-Петербурге