«Торонто» вызвал Гребенкина из АХЛ. Доми помещен в список травмированных

«Торонто» вызвал Никиту Гребенкина из АХЛ.

В нынешнем сезоне 21-летний нападающий провел 13 матчей за «Торонто Марлис» и набрал 10 (4+6) баллов. Это первый сезон Никиты Гребенкина в АХЛ.

«Торонто » также сообщил, что поместил форварда Макса Доми в список травмированных. Игрок получил травму нижней части тела.