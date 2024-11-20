«Торонто» вызвал Гребенкина из АХЛ. Доми помещен в список травмированных
«Торонто» вызвал Никиту Гребенкина из АХЛ.
В нынешнем сезоне 21-летний нападающий провел 13 матчей за «Торонто Марлис» и набрал 10 (4+6) баллов. Это первый сезон Никиты Гребенкина в АХЛ.
«Торонто» также сообщил, что поместил форварда Макса Доми в список травмированных. Игрок получил травму нижней части тела.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба «Торонто»
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