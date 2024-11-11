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  • Гребенкин набрал 9 очков в 10 матчах за фарм-клуб «Торонто». У форварда 1+1 против «Шарлотт»
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Гребенкин набрал 9 очков в 10 матчах за фарм-клуб «Торонто». У форварда 1+1 против «Шарлотт»

Никита Гребенкин набрал два очка в матче с «Шарлотт».

«Торонто Марлис» уступил со счетом 4:5 в игре регулярного чемпионата АХЛ.

Российский форвард «Марлис» Никита Гребенкин забил гол и сделал результативную передачу при полезности «плюс 1».

В нынешнем сезоне хоккеист набрал 9 (3+6) очков в 10 встречах чемпионата.

В списке лучших бомбардиров команды Гребенкин уступает только Алексу Стивсу, в активе которого 12 баллов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт АХЛ
logoТоронто
logoНХЛ
logoАХЛ
logoТоронто Марлис
logoШарлотт
logoНикита Гребенкин
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