Гребенкин набрал 9 очков в 10 матчах за фарм-клуб «Торонто». У форварда 1+1 против «Шарлотт»

Никита Гребенкин набрал два очка в матче с «Шарлотт».

«Торонто Марлис » уступил со счетом 4:5 в игре регулярного чемпионата АХЛ . Российский форвард «Марлис» Никита Гребенкин забил гол и сделал результативную передачу при полезности «плюс 1». В нынешнем сезоне хоккеист набрал 9 (3+6) очков в 10 встречах чемпионата. В списке лучших бомбардиров команды Гребенкин уступает только Алексу Стивсу, в активе которого 12 баллов.