Гребенкин набрал 9 очков в 10 матчах за фарм-клуб «Торонто». У форварда 1+1 против «Шарлотт»
Никита Гребенкин набрал два очка в матче с «Шарлотт».
«Торонто Марлис» уступил со счетом 4:5 в игре регулярного чемпионата АХЛ.
Российский форвард «Марлис» Никита Гребенкин забил гол и сделал результативную передачу при полезности «плюс 1».
В нынешнем сезоне хоккеист набрал 9 (3+6) очков в 10 встречах чемпионата.
В списке лучших бомбардиров команды Гребенкин уступает только Алексу Стивсу, в активе которого 12 баллов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт АХЛ
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