«Куньлунь» о старте Китайской хоккейной лиги: «В матче открытия КХЛ «Куньлунь» Шэньчжэнь со счетом 14:1 обыграл «Аомей». Лазарев, Селезнев, Александров выступают за клуб»

«Куньлунь» рассказал о старте Китайской хоккейной лиги.

«В Китае на этой неделе происходят по-настоящему исторические события: дан старт первому в истории чемпионату Китая по хоккею. В былые годы такой турнир, конечно, проводился, но был соревнованием спорткомитетов разных регионов нашей родины: приписанные к Харбину хоккеисты встречались с приписанными к Цицикару и так далее.

Переходы между спорткомитетами и приглашение иностранных игроков были под запретом, что препятствовало обмену опытом и развитию китайского хоккея.

Создание «Куньлунь Ред Стар» дало толчок развитию профессионального спорта в Китае, а успешный опыт проведения первого сезона женской Китайской хоккейной лиги год назад привел к тому, что в ноябре 2024 года старт взяла Китайская хоккейная лига – сокращенно КХЛ (CIHL).

В этом турнире принимает участие команда «Куньлунь Ред Стар», но представляет она не Пекин, а Шэньчжэнь! Именно город в тропиках стал местом нашей спортивной славы в женском хоккее, и теперь мы экстраполируем этот успешный опыт в китайском хоккее и на мужскую команду. Тем более что у Пекина есть своя команда Beijing Lions, которая тоже участвует в турнире.

Прекрасной деталью нового, шэньчжэньского «Куньлунь Ред Стар» является уникальный случай преемственности: в составе этой команды выступает хоккеист, игравший за пекинский «Куньлунь» в Мытищах! Антон Лазарев , за плечами которого более 500 матчей в КХЛ за «Атлант », «Салават Юлаев », «Автомобилист », «Витязь», «Амур», «Трактор » и Новокузнецк, стал одним из первых новичков команды.

Капитан команды – Го Цзянин, наш бывший хоккеист, летом по приглашению Гарета Ханта попробовавший свои силы в Ист-Косте, а теперь получивший новую, ответственную роль.

Что до россиян в составе, то есть и другие знакомые имена – известные по выступлениям в КХЛ Яков Селезнев, Михаил Железнов, Константин Соколов и Никита Александров, ну а руководит командой легендарный У Гофень, который входил в наш тренерский штаб в сезоне-2016/2017. Помогают ему два бывших хоккеиста КХЛ – Ся Шэнжон и Ся Тяньсян.

В состоявшемся вчера матче открытия турнира «Куньлунь Ред Стар» Шэньчжэнь крупно обыграл «Аомей» из Шэньяна со счетом 14:1. Но главная битва впереди – «Львы» из Пекина с игроками сборной в составе будут серьезным соперником», – говорится в сообщении «Куньлуня» из Фонбет Чемпионата КХЛ.