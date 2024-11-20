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  • «Куньлунь» о старте Китайской хоккейной лиги: «В матче открытия КХЛ «Куньлунь» Шэньчжэнь со счетом 14:1 обыграл «Аомей». Лазарев, Селезнев, Александров выступают за клуб»
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«Куньлунь» о старте Китайской хоккейной лиги: «В матче открытия КХЛ «Куньлунь» Шэньчжэнь со счетом 14:1 обыграл «Аомей». Лазарев, Селезнев, Александров выступают за клуб»

«Куньлунь» рассказал о старте Китайской хоккейной лиги.

«В Китае на этой неделе происходят по-настоящему исторические события: дан старт первому в истории чемпионату Китая по хоккею. В былые годы такой турнир, конечно, проводился, но был соревнованием спорткомитетов разных регионов нашей родины: приписанные к Харбину хоккеисты встречались с приписанными к Цицикару и так далее.

Переходы между спорткомитетами и приглашение иностранных игроков были под запретом, что препятствовало обмену опытом и развитию китайского хоккея.

Создание «Куньлунь Ред Стар» дало толчок развитию профессионального спорта в Китае, а успешный опыт проведения первого сезона женской Китайской хоккейной лиги год назад привел к тому, что в ноябре 2024 года старт взяла Китайская хоккейная лига – сокращенно КХЛ (CIHL).

В этом турнире принимает участие команда «Куньлунь Ред Стар», но представляет она не Пекин, а Шэньчжэнь! Именно город в тропиках стал местом нашей спортивной славы в женском хоккее, и теперь мы экстраполируем этот успешный опыт в китайском хоккее и на мужскую команду. Тем более что у Пекина есть своя команда Beijing Lions, которая тоже участвует в турнире.

Прекрасной деталью нового, шэньчжэньского «Куньлунь Ред Стар» является уникальный случай преемственности: в составе этой команды выступает хоккеист, игравший за пекинский «Куньлунь» в Мытищах! Антон Лазарев, за плечами которого более 500 матчей в КХЛ за «Атлант», «Салават Юлаев», «Автомобилист», «Витязь», «Амур», «Трактор» и Новокузнецк, стал одним из первых новичков команды.

Капитан команды – Го Цзянин, наш бывший хоккеист, летом по приглашению Гарета Ханта попробовавший свои силы в Ист-Косте, а теперь получивший новую, ответственную роль.

Что до россиян в составе, то есть и другие знакомые имена – известные по выступлениям в КХЛ Яков Селезнев, Михаил Железнов, Константин Соколов и Никита Александров, ну а руководит командой легендарный У Гофень, который входил в наш тренерский штаб в сезоне-2016/2017. Помогают ему два бывших хоккеиста КХЛ – Ся Шэнжон и Ся Тяньсян.

В состоявшемся вчера матче открытия турнира «Куньлунь Ред Стар» Шэньчжэнь крупно обыграл «Аомей» из Шэньяна со счетом 14:1. Но главная битва впереди – «Львы» из Пекина с игроками сборной в составе будут серьезным соперником», – говорится в сообщении «Куньлуня» из Фонбет Чемпионата КХЛ.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Куньлуня»
logoКуньлунь Ред Стар
logoКХЛ
чемпионат Китая
logoАнтон Лазарев
logoЯков Селезнев
Гарет Хант
logoНикита Александров 1999
logoМеталлург Нк
logoСалават Юлаев
Михаил Железнов
logoКонстантин Соколов
logoАвтомобилист
logoТрактор
logoВитязь
logoСя Тяньсян
logoАмур
Цзянин Го
logoАтлант
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