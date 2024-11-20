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  • Вице-президент «Куньлуня»: «750 тысяч рублей стоит собрать тысячу китайцев на арене. Учитывая 34 домашних матча – 25 млн рублей. Это один хороший нападающий»
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Вице-президент «Куньлуня»: «750 тысяч рублей стоит собрать тысячу китайцев на арене. Учитывая 34 домашних матча – 25 млн рублей. Это один хороший нападающий»

Николай Феоктистов рассказал о посещении китайцами матчей «Куньлуня».

– Возможно ли постоянно приглашать на матчи в Мытищи живущих в Москве и Подмосковье китайцев?

– Мы этим уже неоднократно занимались. Но надо понимать еще китайский менталитет и уклад жизни: китайцы рано встают и рано ложатся. Для них хоккей, заканчивающийся в 22:00, – это поздно, в 8 вечера китаец, как правило, должен быть дома.

Поэтому ему удобны более ранние матчи, и тем более с группами, с которыми мы работаем, как правило, далеко ехать до Мытищ. Так что мы берем только особые мероприятия, например матч открытия или матч на китайский Новый год.

Мы привозили на матчи студенческие группы, группы тех, кто здесь живет и работает, но они все равно были небольшие. Обычно организация таких событий целиком и полностью ложится на клуб. Аренда одного автобуса туда-обратно плюс чтобы он стоял во время игры будет стоить 20-25 тысяч рублей. Один автобус в лучшем случае привезет 50 болельщиков. Чтобы привезти тысячу китайцев, нужно 20 автобусов. Это уже полмиллиона рублей, не считая билетов.

К тому же мы не можем же просто их привезти: необходимо дополнительно организовать встречу с игроками, фотосессию с ними, хоккеисты должны что-то подарить болельщикам – значит, новые расходы. Получается, порядка 750 тысяч рублей, чтобы собрать на арене тысячу китайцев на один матч. Учитывая 34 домашних матча – это 25 млн рублей. Этих денег стоит один хороший качественный нападающий.

Мы работаем с активной группой фанатов, которая у нас появилась за четыре года. Это довольно организованная группа болельщиков, но не ультрас, конечно. Группа прирастает от сезона к сезону но не семимильными шагами. Однако если нет результата, то ничто не работает, это барахтанье на месте.

Мало привлечь людей на трибуны – они должны остаться и дальше поддерживать твою команду, а так болельщики будут просто разовой акцией для картинки.

Если будем обыгрывать «Спартак», «Динамо», ЦСКА, «Витязь», то есть хотя бы команды из своего региона, люди это увидят и пойдут нас поддерживать. Но пока даже среди тех ребят, которых мы видели болельщиками, на кого мы рассчитывали, мы заметили отток, потому что команда не выигрывает.

Тут, наверное, стоит отметить, что мы весьма открытая команда, возможно, единственный клуб в КХЛ, который проводит массовое катание зрителей вместе с игроками – они фотографируются с ними, разговаривают, болельщиков мы приглашаем в раздевалку.

Предматчевые шоу, скорее, инструмент не привлечения зрителя, а его удержания, обоснования повышения стоимости билетов.

Такие акции стоит проводить, когда у тебя уже есть целевая аудитория, свой рынок сбыта. Повторюсь: в спорте, как ни крути, посещаемость напрямую зависит от результата, – сказал вице-президент «Куньлуня» Николай Феоктистов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
болельщики
logoКуньлунь Ред Стар
logoКХЛ
ТАСС
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