Вице-президент «Куньлуня»: «Нас финансирует не государственная китайская компания. Есть партнеры – представленный в Китае «Сибур» и «Газпромбанк»
– Нет ли опасения, что из-за не очень хорошего выступления команды из года в год вам могут сократить финансирование? И интересно вообще, как строится финансирование «Куньлуня», поскольку есть мнение, что оно связано с китайскими властями?
– Нас финансирует китайская компания, не государственная. Мы чувствуем себя весьма уверенно в этом отношении.
Также у нас есть партнеры, которые поддерживают нас на протяжении всей нашей истории, это компания «Сибур», которая представлена в Китае, и на наших матчах в Пекине и Шанхае всегда была весьма существенная делегация болельщиков из числа сотрудников местных отделений, и «Газпромбанк», который поддерживает нас с момента вынужденного переезда в Россию. За что им огромные спасибо!
У нас давно все систематизировано, и сокращение по программе мерчандайзинга, маркетинга находится в рамках оптимизации расходов и именно по тем причинам, о которых я сказал выше, и не вызвано проблемами финансирования.
Клуб старается лишнего не тратить, чтобы максимально использовать имеющийся бюджет. Да, хотелось бы увеличения зарплатной ведомости, но опять же – надо выигрывать.
Как только ты вышел в плей-офф, но проиграл, например, в семи матчах, будет повод обратиться с просьбой увеличить зарплатный бюджет для приобретения пары сильных хоккеистов, которых не хватило. Это так работает, – сказал вице-президень «Куньлуня» Николай Феоктистов.
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