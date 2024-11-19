Якупов сыграет во 2-м звене «Авангарда» с Яремчуком и Рейнгардтом против «Динамо» Минск
«Авангард» объявил состав на домашний матч с минским «Динамо».
Омский клуб принимает команду тренера Дмитрия Квартальнова в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Форвард «Авангарда» Наиль Якупов сыграет во втором звене омичей с Александром Яремчуком и Ильей Рейнгардтом.
Напомним, 16 ноября Якупов вернулся в омскую команду из «Куньлуня», за который провел 27 матчей в текущем сезоне и набрал 11 (7+4) баллов.
Изображение: t.me/omskiyavangard
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
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