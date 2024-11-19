Якупов сыграет во 2-м звене «Авангарда» с Яремчуком и Рейнгардтом против «Динамо» Минск

«Авангард» объявил состав на домашний матч с минским «Динамо».

Омский клуб принимает команду тренера Дмитрия Квартальнова в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Форвард «Авангарда » Наиль Якупов сыграет во втором звене омичей с Александром Яремчуком и Ильей Рейнгардтом.

Напомним, 16 ноября Якупов вернулся в омскую команду из «Куньлуня », за который провел 27 матчей в текущем сезоне и набрал 11 (7+4) баллов.

Изображение: t.me/omskiyavangard