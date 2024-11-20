Джарасик подписал контракт с «Амуром» до конца сезона

Вратарь Мэтт Джарасик подписал контракт с «Амуром».

Срок соглашения рассчитан до конца текущего сезона.

19 ноября «Амур» выменял права на вратаря у «Куньлуня».

Мэтт Джарасик еще не играл в Фонбет Чемпионате КХЛ в этом сезоне. В прошлом чемпионате он провел 36 матчей за «Куньлунь», пропуская в среднем 3,07 шайбы и отражая 91,8% бросков, также у него в активе 2 шатаута.

Зарплата Джарасика в «Амуре» – 15 млн рублей за сезон (Metaratings)