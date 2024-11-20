Джарасик подписал контракт с «Амуром» до конца сезона
Вратарь Мэтт Джарасик подписал контракт с «Амуром».
Срок соглашения рассчитан до конца текущего сезона.
19 ноября «Амур» выменял права на вратаря у «Куньлуня».
Мэтт Джарасик еще не играл в Фонбет Чемпионате КХЛ в этом сезоне. В прошлом чемпионате он провел 36 матчей за «Куньлунь», пропуская в среднем 3,07 шайбы и отражая 91,8% бросков, также у него в активе 2 шатаута.
Зарплата Джарасика в «Амуре» – 15 млн рублей за сезон (Metaratings)
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Амура»
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