Вячеслав Фетисов: «Показывать ЧМ по хоккею – безобразие, еще обсуждать в студии игры, где играют наши политические противники. Это предательство»

Вячеслав Фетисов назвал безобразием показывать ЧМ по хоккею в России.

– Какое главное спортивное событие 2024 года? Только скандальную Олимпиаду в Париже не надо называть.

– Я же говорил, что это безобразие – показывать чемпионат мира по хоккею, еще и обсуждать в студии результаты игры, где играют поляки… Наши сегодняшние политические противники, если не больше, чем немцы, американцы, канадцы. Финны вдруг стали такими…

Я считаю, что это предательство, по большому счету. Поэтому призывал всех не только не смотреть, но и не показывать такие чемпионаты.

У меня тут спросили: «А чего ты призываешь не смотреть чемпионат Европы по футболу? Мы бы все равно туда не попали».

Слушайте, не попали – это одна история. А когда нас оттуда выкинули, как собак, я считаю, что это предательство, – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Фетисов о ЧМ по хоккею: «Это предательство – показывать эту вакханалию в России. Я не смотрел турнир»