Вячеслав Фетисов: «Показывать ЧМ по хоккею – безобразие, еще обсуждать в студии игры, где играют наши политические противники. Это предательство»
– Какое главное спортивное событие 2024 года? Только скандальную Олимпиаду в Париже не надо называть.
– Я же говорил, что это безобразие – показывать чемпионат мира по хоккею, еще и обсуждать в студии результаты игры, где играют поляки… Наши сегодняшние политические противники, если не больше, чем немцы, американцы, канадцы. Финны вдруг стали такими…
Я считаю, что это предательство, по большому счету. Поэтому призывал всех не только не смотреть, но и не показывать такие чемпионаты.
У меня тут спросили: «А чего ты призываешь не смотреть чемпионат Европы по футболу? Мы бы все равно туда не попали».
Слушайте, не попали – это одна история. А когда нас оттуда выкинули, как собак, я считаю, что это предательство, – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Фетисов о ЧМ по хоккею: «Это предательство – показывать эту вакханалию в России. Я не смотрел турнир»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий