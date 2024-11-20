Реник о шансах Овечкина побить рекорд Гретцки в этом сезоне: «Алекс – лучший снайпер в истории. Я никогда не скажу, что он не сможет этого сделать»
Джереми Реник высказался о шансах Александра Овечкина побить рекорд Гретцки.
39-летний капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
В нынешнем сезоне нападающий набрал 25 (15+10) очков в 18 играх.
«В этом сезоне может быть трудно это сделать, но я никогда не скажу, что Алекс Овечкин никогда не сможет этого сделать.
Этот парень – лучший снайпер, которого я когда-либо видел. Он лучший снайпер в истории. И если кто-то и сможет это сделать, то это будет он», – сказал член Зала хоккейной славы Джереми Реник.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: RG.org
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