Фетисов о России: «Разумные люди поймут, что здесь Ноев ковчег, куда можно приехать и спокойно растить детей. Президент говорит: мы сейчас понимаем наши преимущества, и наше желание – показать, кто мы»
Вячеслав Фетисов отметил, что в России можно спокойно растить детей.
«Сегодня нужно формировать пакет наших преимуществ по отношению к тому, что сейчас происходит. Я думаю, много разумных людей поймут, что здесь тот самый Ноев ковчег, куда можно приехать, спокойно растить детей, не оглядываясь на то, что с ними что-то может произойти.
И сегодня президент постоянно говорит: мы были другие, мы сейчас понимаем наши преимущества, и наше желание – показать, кто мы и что мы, основываясь не на каких-то иллюзорных вещах, а на фактах.
И спорт, и космос, и балет, и цирк, и наука, и поэты, и писатели, всемирно известные музыканты, композиторы, таблица Менделеева, ну, и дальше по списку», – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы, экс-защитник клубов НХЛ Вячеслав Фетисов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Комсомольская правда»
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