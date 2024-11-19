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Фетисов о холодной войне: «Кто бы нас мог обидеть в то время? Сегодня это происходит налево и направо. Мы бьемся за свое будущее, самоидентичность и принципы, сделавшие страну великой»

Вячеслав Фетисов рассказал, как к нему относились в США в период холодной войны.

– Скажите, противостояние между нашими странами было острее в период холодной войны или сейчас?

– Слушайте, кто бы нас мог обидеть в то время? Сегодня это происходит налево и направо. О каком сравнении можно говорить в плане политического противостояния?

Да, мы сегодня бьемся за свое будущее, за самоидентичность, культуру, спорт, за все те принципы, которые сделали нашу страну великой, подарившие миру огромное количество талантливых людей, которые двигали цивилизацию.

Мы не умеем сегодня ни презентовать то, что мы крутая история, ну и, наверное, формировать миграционную политику. Те проблемы, которые накопились, их надо решать.

Нас они по-прежнему считают варварами, потому что так их воспитывали.

В период холодной войны, когда я приехал в 1989 году в Америку, я понимал, почему ко мне такое отношение. Они там постоянно детям рассказывают, что прилетят русские ракеты, начнут нас бомбить, поэтому мы должны учиться прятаться в бомбоубежищах, носить противогаз и так далее. То есть методично происходило нагнетание ненависти.

Мне кажется, наш приезд в Северную Америку, когда мы сумели там быть русскими и пропагандировать наш образ жизни, позволил сразу найти контакт. Было сложно поначалу, а потом появились друзья, огромное количество.

Я и международным чиновником был во Всемирном антидопинговом агентстве, я привозил сюда целые делегации, и иностранцы просто были в восторге. Ну, и Олимпиада в Сочи, и чемпионат мира по футболу тому подтверждение. Фантастическая атмосфера, гостеприимство, инфраструктура… – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы, экс-защитник клубов НХЛ Вячеслав Фетисов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Комсомольская правда»
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Политика
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