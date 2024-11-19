Фетисов о международном олимпийском движении: «Интересно, как нас будут возвращать. У них шансов не вернуть не будет. Мы не должны проситься. Уже напросились – нас опустили ниже плинтуса»

Вячеслав Фетисов высказался касательно международного олимпийского движения.

– Мне просто интересно, как они нас будут возвращать в международное олимпийское движение.

– А предпосылки есть к возврату?

– У них шансов не вернуть не будет. Единственное, я вижу, что мы не должны ни в коем случае проситься. Мы уже напросились, нас опустили ниже плинтуса со всеми дополнительными условиями.

Сначала отобрали флаг и гимн (я думаю, в этом мы сами повинны), потом понеслась вся эта вакханалия по дополнительным, так скажем, условиям.

Мне кажется, что у них шансов нет, чтобы это все не вернуть на круги своя. Потому что спорт сам по себе предполагает этот формат единения.

Я играл в период холодной войны, все это ощущал на себе. И вот этот формат и атмосфера олимпийской деревни в то время – как раз возможность показать миру, каким образом может формироваться этот мир. Мир, который теперь стал многополярным.

Я не знаю, кто будет следующим президентом Международного олимпийского комитета , но будет интересно на самом деле, какие решения они будут принимать в ближайшей перспективе, – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов .