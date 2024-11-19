Фетисов о возможной разрядке с Западом: «Конфликты заканчиваются рано или поздно. Отменять русскую культуру, убирать российских и белорусских спортсменов – безумие»
Вячеслав Фетисов считает отмену русской культуры безумием.
– Как вам видится, есть ли какие-то предпосылки к разрядке с Западом?
– Ну, рано или поздно любые конфликты заканчиваются.
Отменять русскую культуру, убирать с мировой арены российских спортсменов вместе с белорусскими – это на самом деле безумие, – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Напомним, ранее сборные России и Беларуси были отстранены от всех турниров под эгидой ИИХФ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Комсомольская правда»
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