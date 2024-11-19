Фетисов о возможной разрядке с Западом: «Конфликты заканчиваются рано или поздно. Отменять русскую культуру, убирать российских и белорусских спортсменов – безумие»

Вячеслав Фетисов считает отмену русской культуры безумием.

– Как вам видится, есть ли какие-то предпосылки к разрядке с Западом?

– Ну, рано или поздно любые конфликты заканчиваются.

Отменять русскую культуру, убирать с мировой арены российских спортсменов вместе с белорусскими – это на самом деле безумие, – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов .

Напомним, ранее сборные России и Беларуси были отстранены от всех турниров под эгидой ИИХФ .