Фетисов о хет-трике Овечкина: «Смена позиции сработала идеально. Очень нравится настрой, он нацелен побить рекорд в этом сезоне»

Вячеслав Фетисов рад успешной игре Александра Овечкина в этом сезоне НХЛ.

Капитан «Вашингтона » сделал хет-трик в матче с «Вегасом» (5:2).

39-летний россиянин занимает второе место по голам в истории лиги (866 в 1443 играх). Рекордсмен – Уэйн Гретцки , на счету которого 894 шайбы в 1487 играх.

«Молодец, Саша! Радуемся каждому его голу, дублю, а теперь и хет-трику, и будем дальше радоваться. Он нацелен побить рекорд уже в этом сезоне.

Мне очень нравится его настрой, состояние, физическая форма. Новая позиция? Иногда перемены к лучшему. В данном случае сработало идеально. Хотя для такого мастера, как Овечкин , смена позиции проблемой бы не стала», – сказал Фетисов .