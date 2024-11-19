Десятков об 1:2 от «Локомотива»: «59 минут вели 1:0 – обидно, что упустили победу, есть над чем подумать. Но мы заработали очко»

Павел Десятков высказался после матча против «Локомотива» (1:2 ОТ).

«Соперник активно атаковал, мы самоотверженно оборонялись. Мы 59 минут вели в счете 1:0 – нам обидно, что мы упустили победу. Но считаю, что мы заработали очко. В концовке есть над чем подумать.

«Локомотив » – очень организованная команда при игре в обороне. Когда увидели, что у соперника много молодежи, то понимали, что будет тяжело.

У нас были моменты, в конце могли сделать 2:0. У нас третья игра через день, в ногах мы уступали, но этому есть объяснение», – сказал главный тренер «Витязя » Павел Десятков.