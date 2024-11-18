Просветов – вратарь недели в КХЛ, Леонтьев стал лучшим защитником, Чехович – форвардом. Заврагин – лучший новичок

Иван Просветов стал лучшим вратарем недели в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Голкипер ЦСКА в двух матчах отразил 100% бросков, не пропустив ни одного гола.

Лучшим защитником назван Владислав Леонтьев, у игрока «Нефтехимика » 2 (1+1) очка при показателе полезности «плюс 2».

Иван Чехович признан лучшим нападающим недели, у форварда «Витязя » 5 (3+2) очков в 3 играх.

Новичком недели стал вратарь СКА Егор Заврагин. 19-летний голкипер отразил 95,1% бросков при коэффициенте надежности 1,61 в двух матчах.