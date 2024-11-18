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Десятков о двух победах «Витязя» над «Северсталью» за неделю: «Стечение обстоятельств. 7:1 не отражает накала и содержания матча» 

Павел Десятков оценил победу над «Северсталью» (7:1).

«Счет не совсем отражает и накал, и содержание матча. Очень тяжелый, непростой соперник, который играет в атакующий хоккей, не останавливается на протяжении всех 60 минут, продолжая работать. Было непросто. Ребята выполнили игровое задание и держали нить игры все 60 минут.

Две победы над «Северсталью» за неделю (12 ноября «Витязь» обыграл череповчан со счетом 2:0 – Спортс”)? У нас сейчас тоже непростой период. У нас чередуются победы с поражениями. К сожалению, поражений даже больше на этом отрезке. Я думаю, что это стечение обстоятельств. 

Что сказал команде перед третьим периодом? Сыграть по счету. И, естественно, использовать моменты, которые будут. Такого акцента не было, чтобы отступать, удерживать счет, играть только на оборону», – сказал тренер «Витязя».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
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