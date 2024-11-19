Никитин о Лихачеве: «Чего я 50-й раз буду рассказывать, что надо делать? Пусть сам думает. Мне кажется, у него уже в голове все закипело. Надо делать, а не думать»
«Концовка – парни молодчики. Смогли реализовать преимущество, которое было. Это позитивный момент.
Ябелов? Если говорить честно, то ему не хватает скорости, поэтому он постоянно находится в борьбе. Но это первая игра, ему было тяжело перестроиться. Мы завтра об этом с ним переговорим. Он должен понять, что должен улучшать. В плане характера к нему и раньше не было претензий.
Тройка Сурина? Все звенья перемешали. Мы дали им сыграть в таком составе, потому что матч прошел дома. На выезде бы не рискнули сделать молодежную тройку. Дома ребята почувствовали трибуны, болельщиков. У них игровой интеллект совпадает.
Лихачев? А чего я 50-й раз буду рассказывать, что надо делать? Пусть сам думает, что надо делать. Мне кажется, у него уже в голове все закипело. Надо делать, а не думать.
Риск играть с таким составом? Все ребята, которые играли, прошли с нами предсезонку. Хоккей – рисковое дело. Мы уверены в парнях», – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.
23-летний нападающий Ярослав Лихачев вошел в состав на матч, но не провел ни одной смены.
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