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  • Никитин о Лихачеве: «Чего я 50-й раз буду рассказывать, что надо делать? Пусть сам думает. Мне кажется, у него уже в голове все закипело. Надо делать, а не думать»
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Никитин о Лихачеве: «Чего я 50-й раз буду рассказывать, что надо делать? Пусть сам думает. Мне кажется, у него уже в голове все закипело. Надо делать, а не думать»

Игорь Никитин прокомментировал победу в матче против «Витязя» (2:1 ОТ).

«Концовка – парни молодчики. Смогли реализовать преимущество, которое было. Это позитивный момент.

Ябелов? Если говорить честно, то ему не хватает скорости, поэтому он постоянно находится в борьбе. Но это первая игра, ему было тяжело перестроиться. Мы завтра об этом с ним переговорим. Он должен понять, что должен улучшать. В плане характера к нему и раньше не было претензий.

Тройка Сурина? Все звенья перемешали. Мы дали им сыграть в таком составе, потому что матч прошел дома. На выезде бы не рискнули сделать молодежную тройку. Дома ребята почувствовали трибуны, болельщиков. У них игровой интеллект совпадает.

Лихачев? А чего я 50-й раз буду рассказывать, что надо делать? Пусть сам думает, что надо делать. Мне кажется, у него уже в голове все закипело. Надо делать, а не думать.

Риск играть с таким составом? Все ребята, которые играли, прошли с нами предсезонку. Хоккей – рисковое дело. Мы уверены в парнях», – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.

23-летний нападающий Ярослав Лихачев вошел в состав на матч, но не провел ни одной смены.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
logoЛокомотив
logoЕгор Сурин
logoДмитрий Ябелов
logoИгорь Никитин
logoКХЛ
logoЯрослав Лихачев
logoВитязь
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