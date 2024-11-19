Непонятно, зачем КХЛ хочет вернуть драфт, но есть несколько предложений

Землю – крестьянам, фабрики – рабочим.

Примерно две недели назад КХЛ объявила, что собирается возродить Ярмарку юниоров. Проще говоря, драфт.

Объявление было как обычно формальным: «Данный институт должен помогать клубам получать качественных молодых хоккеистов, а самим игрокам – игровую практику в системе клубов КХЛ».

Миллион вопросов – и ни одного ответа. Каким клубам драфт должен помогать? Бедным или богатым? С хорошей школой или вообще без нее? Кто или что мешает им получать качественных хоккеистов сейчас? У нас ведь уже проводили «ярмарку» с 2009-го по 2016-й – и по какой-то причине отказались. Что сейчас изменилось?

И я две недели ждал хоть какой-то конкретики. Зачем КХЛ нужен драфт? Какова цель? Пока нет ответа на этот вопрос, невозможно и определиться в своем отношении к этой «ярмарке».

Все, что с тех пор выкарабкалось в публичное поле:

• будет 7 раундов

• за игроков первого раунда будут платить 5 млн (3 млн – за второй, 1 млн – за третий)

• драфт поможет сократить отток игроков из регионов

• предлагается защита одного игрока, который провел в системе 8+ лет

Сколько раундов, какие компенсации – это все, конечно, интересно. Но второстепенно! Вы хотите возродить драфт в лиге, где у клубов есть собственные школы. Ну, представьте, что в футбольной Ла Лиге сейчас объявят о желании запустить драфт. Что на это скажут в «Реале», «Барселоне» или «Мальорке»? Первый и главный вопрос: как быть с нашими воспитанниками? С этого надо начинать, а не с раундов и компенсаций!

Идем дальше: сокращение оттока игроков из регионов – это, конечно, интересная цель, но при чем тут КХЛ? Какая разница профессиональной лиге, откуда в нее приходит взрослый игрок – из регионов или из столицы? Разве НХЛ волнует этот вопрос? Нет, определенная проблема есть – но я не уверен, что она главная в нашей системе ДЮСШ. И решать ее и все прочие вроде бы должна другая организация.

И последнее: защита одного игрока 8+ лет в системе. Во-первых, почему одного? Во-вторых, почему восемь лет? Восемь лет – это много. Например, сейчас в КХЛ более 60 игроков, которые прошли школу московского «Динамо». Знаете, сколько из них провели в ней 8 лет? Пятеро. Остальные – приходили, уходили, возвращались, уезжали. Или, допустим, такой пример: Иван Бочаров в 10 лет пришел в «Динамо» из муниципальной школы «Марьино». Соответственно, на момент драфта ему не хватает одного года для защиты. Разве нормально, что «Динамо» не сможет его сохранить?

Я сейчас не занимаю ничью сторону – просто рассуждаю.

С другой стороны, представим такую гипотетическую ситуацию: есть талантливый вратарь Сухарев в школе «Динамо», 2007 года рождения. А еще там есть чуть более сильный вратарь Блинов, тоже 2007-го, и, допустим, Ловушкин, который чуть постарше – 2006-го. И получается, что после выпуска Сухарев обречен сидеть третьим в молодежке «Динамо», хотя, допустим, в Хабаровске мог бы стать первым и получать полноценную практику. Драфт дал бы ему такую возможность. Это не в интересах «Динамо», но в интересах игрока и лиги.

Гиперконкуренция в топовых школах, может быть, им-то и на пользу, а игрокам и хоккею как индустрии – нет.

Для хоккея и для нашей конкретной лиги плохо, когда топ-клубы собирают сливки с рынка взрослых игроков. Это ведет к неравенству.

Еще хуже, когда они собирают сливки с юниорского рынка. Это мешает игрокам вовремя переходить на следующий уровень – так сказать, сужает путь в профи.

Совсем беда, когда они собирают сливки с детско-юношеского рынка. Это сокращает количество хороших игроков в принципе. Как бы ни была сильна школа, ее пропускная способность ограничена.

И вот получается, что КХЛ собирается бороться со второй проблемой, толком не решив первую. Притом что вторая так или иначе зависит от третьей, которую решать вообще никто не собирается.

* * *

После объявления КХЛ о создании рабочей группы посыпались комментарии по поводу драфта. Причем, я так понимаю, большинство экспертов тоже ни сном ни духом о подробностях. Ну и там, конечно, вообще комедия.

ФХР просто в истерике: «Выбор против воли приведет к отъезду игроков! Это противоречит позиции Путина! Это разрушает нашу систему!»

Отъездами пугают Крикунов, Третьяк, Роман Ротенберг.

Это же не дело, если, допустим, Никита Артамонов прошел школу «Нефтехимика» от и до, а потом его на драфте бац – и отправили в Нижний Новгород. Кошмар.

Ой, у него же примерно так и получилось. Только без драфта.

Ау, игроки и так уезжают . И больше, чем уезжали несколько лет до пандемии, Америка просто не переварит. Им там, кстати, никто не дает выбора ни в юниорках, ни тем более в НХЛ.

Видел еще аргумент, что у детей обычно есть мечта – играть в ЦСКА, «Динамо» или даже СКА, поэтому они сами туда стремятся. И что нельзя в приказном порядке, распределением (как в СССР!!!) определять их будущее, разрушать мечту. Но для этого и нужны взрослые, чтобы объяснить, что путь к этой мечте необязательно лежит через школу или систему большого клуба. А главное, что мир вообще устроен определенным образом, и есть правила, которым надо подчиняться, если хочешь добиться успеха в этой индустрии. Правила, которые написаны в интересах индустрии, а не отдельных ее участников. В Америке и Канаде тоже не все довольны драфтом, некоторые даже откровенно бастовали (Эрик Линдрос добился обмена из «Квебека» – и, скорее всего, зря; Марио Лемье побузил немного, но в итоге все равно стал легендой «Питтсбурга»).

После первого совещания клубов с рабочей группой на «Матч ТВ» было еще такое любопытное заявление: «Клубы уважают друг друга и не хотят пользоваться чужой работой по воспитанию игроков». Ну надо же! Переманить 15-летнего или 16-летнего игрока из другой школы за копейки – это нормально, это другое. А получить 17-летнего через драфт – нет-нет, мы уважаем друг друга.

СКА не испытывал проблем с совестью, когда вытаскивал 16-летних Мичкова из Ярославля, Иванова из Магнитогорска или Демидова из «Витязя». И не только СКА, а плюс-минус все топ-клубы, просто имена при перечислении будут поскромнее. Питер тут, конечно, самый активный, но у него и система ого-го – девять школ, две команды МХЛ.

Пока все клубы, кроме «Нефтехимика», против драфта. Даже «Адмирал» и «Сочи», которые не вырастили ни одного игрока КХЛ – им, видимо, неудобно пользоваться чужой работой. Причем богатые клубы, как обмолвился Дмитрий Федоров, который сейчас как раз работает в «Реакторе», нижнекамской молодежке, зарядили «информационную артиллерию, дискредитируя саму идею драфта».

Можно понять, почему топ-клубы занервничали. Сейчас они собирают лучших школьников и юниоров – в 14, в 16, в 18 лет – и конкурируют только между собой. И этот рынок, насколько я могу судить, даже худо-бедно поделен. Например, на молодежь из «Югры» приоритет у СКА (Марченко, Иван Морозов, Галенюк, Волохин, Заврагин). «Югра», в свою очередь, активно подпитывается от Тюмени (Марченко, Морозов, Галенюк, Бучельников). «Спартак» неофициально подмял муниципальные школы Москвы. И таких цепочек много.

Драфт, какую бы структуру там в итоге ни разработали, эти цепочки сломает. Ну невозможно придумать схему распределения игроков, которая бы устроила все клубы, особенно богатые. Нет смысла даже пытаться. Ее можно только продавить (не представляю как, но мало ли – потолок же продавили).

На днях бывший тренер ЦСКА Равиль Якубов тоже поучаствовал в арт-подготовке: «Никто не будет вкладываться в свои школы, чтобы потом отдать лучших воспитанников за скромную компенсацию. <...> Для примера приведу ЦСКА. Большой пласт игроков мы провели через «Звезду» и «Красную Армию», многие выстрелили – например, Полтапов или Соркин».

Вот только Полтапов имеет минимальное отношение к школе ЦСКА. Он пришел из «Динамо» перед выпускным годом и сразу играл по большей части в МХЛ. «Динамо» его вытащило из «Витязя» в 14. А «Витязь» забрал из «Серебряных львов» в 12. Похожая история у Грудинина, Соловьева, Макарова.

Именно эту ситуацию драфт как раз может исправить. Чтобы полтаповы не концентрировались в СКА/ЦСКА, а более-менее равномерно распределялись по лиге. Может быть, тогда топовые школы начнут больше развивать игроков, меньше подменяя эту работу – действительно важную и трудную – селекцией (к ЦСКА, при этом, минимум претензий – школа там действительно очень сильная)? Мне кажется, это только на пользу и лиге, и в целом нашему хоккею.

Потому что конкуренция, конечно, двигатель прогресса, в ней выживают и поднимаются наверх лучшие – но от гиперконкуренции больше вреда, чем пользы. Детям намного важнее играть как можно больше и в как можно более разных ситуациях, чем гонять шайбу по борту в четвертом звене, зато в топовой школе. А юниорам лучше играть в «Витязе», чем сидеть в очереди за шансом в СКА.

* * *

В этом месте может показаться, что я уже защищаю драфт. На самом деле я пока не за и не против – именно потому что все еще непонятны важные детали. Это же всего лишь один из инструментов правильного распределения игроков по лиге, чтобы макдэвиды и маккинноны, а в нашем случае мичковы и демидовы, не собирались в одном или нескольких топ-клубах.

Как, например, потолок зарплат. Его уже три года как ввели, и в чем-то он даже помог – да, не СКА с «Северсталью», но топ-клубы между собой более-менее уравнял. Хотя все равно остаются лазейки для особо умных, чтобы собрать четыре-пять плотных звеньев и сверху приправить Кузнецовым и Деанджело. Может быть, эти лазейки даже нет смысла убирать, потому что кузнецовы и деанджело приезжают в КХЛ не каждый год. Но уровень конкуренции в лиге вырос – не кардинально, но вырос – не в последнюю очередь за счет потолка.

Или компенсации за переходы детей из школы в школу – тоже какой-никакой инструмент. Там сотни тысяч рублей и только с 11 лет. Они выглядят довольно внушительно для простых людей и маленьких школ, но просто смешны для топ-клубов и ключевых игроков агентского рынка. Ну и соответственно самые перспективные скапливаются в шести-семи топ-клубах и толкаются там за место под солнцем.

При этом после Овечкина и Малкина у нас выросли три больших звезды (вратарей не берем): Панарин, Кучеров, Капризов. Ни один из них не прошел школу топ-клубов. Панарина довел до ума «Витязь», после того как его выгнали из «Трактора». Кучерова воспитал Курдин в «Белых медведях». Капризов вырос в Новокузнецке. Ну, окей, пять – еще Кузнецов из «Трактора» и Тарасенко из «Сибири».

Прошло, между тем, 22 года. Кого за это время воспитали топ-клубы? Там очень скромный список, я даже перечислять не буду. Ну вот Мичков сейчас покоряет НХЛ, может быть, вырастет в звезду. Он приехал в «Локомотив» из Перми в 11 лет, а в 16 ускользнул в СКА. И то – пока только может быть. Еще Свечников – такой, с натяжечкой – в «Ак Барс» приехал в 10, а в 16 улетел в Америку. Но это уже 2000-е годы рождения. За 15 лет между Овечкиным и Свечниковым – только надежные парни вроде Гаврикова и Барбашева. А звезд готовили другие, более скромные.

То есть топ-клубы собирают лучших талантов у себя – и выпускают примерно ноль звезд. Так зачем защищать и поощрять систему, которая очевидно плохо работает?

Но если и возвращаться к драфту, то его надо максимально продумать, чтобы не навредить. Нынешняя система работает плохо, но она работает.

Если пережестить с драфтом, топовые клубы могут потерять интерес к развитию детско-юношеского направления. А, например, СКА сейчас очень мощно вкладывается в академию, взял под крыло несколько муниципальных питерских школ. Отдача будет заметна, думаю, лет через 5-7. Тульский АКМ захватывает юниорский хоккей и рвется в КХЛ. В «Локомотиве» исторически больше половины состава – воспитанники.

И слишком много поблажек тоже оставлять нельзя – это сделает всю затею бессмысленной и похоронит вторую попытку точно так же, как и первую.

* * *

Ну и финально, если представить, что я волшебным образом оказался в рабочей группе по драфту и от меня требуются предложения, они будут следующими:

1. «Куньлунь» либо не участвует вообще (например, возвращается не просто в Пекин, а в чемпионат Китая), либо играет по общим правилам и создает команду МХЛ. Хоть в Мытищах, хоть в Шанхае – все равно. «Атлант», кстати, относительно свободен – можно ничего не выдумывать и запартнериться с ним, как «Сочи» с «Капитаном». Да, надо тратить деньги. Не готовы – в чемпионат Китая.

2. Команды, которые не дают своих воспитанников на драфт (ну, год неурожайный, школа еще молодая, просто плохо старались, или вот «Куньлунь»), пропускают 1-й раунд. Распределение талантов нужно, но совсем уж поощрять бездельников – нет.

3. От драфта автоматически освобождаются игроки, закончившие школу, в которой провели минимум последние 5 лет. Восемь – слишком жестко. У мальчишек из Междуреченска или Ангарска должен быть шанс попасть в топовую школу. А если будет 8 лет, у топовых школ не останется стимулов, чтобы давать этим мальчишкам такой шанс.

4. От драфта автоматически освобождаются игроки, которые родились в регионе пребывания нынешней команды. Это оставляет академиям какое-никакое пространство для селекции. Но менять школу внутри региона можно только один раз, если больше – на драфт (честно говоря, мне этот пункт не нравится, потому что Москва сильно путает карты, но как раз заявленной КХЛ цели – остановить отток из регионов – он вполне поспособствует).

5. Никаких защит. Вообще никого, ни одного игрока. Только автоматическое освобождение на стадии преддрафтовых списков (пункты 3 и 4).

6. Дополнительный выбор в каждом раунде клубам, у которых две и больше команд в МХЛ (сейчас это СКА, «Локомотив» и «Спартак»).

7. Клубы КХЛ могут освободить от драфта своего воспитанника, который не соответствует перечисленным параметрам, подписав с ним односторонний контракт. При этом количество односторонних контрактов не может превышать 23 (с двусторонними тоже надо порядок навести, чтобы взрослых игроков с опытом КХЛ нельзя было туда-сюда гонять без риска их потерять).

8. Перечисленное выше зачеркнуть. Драфт – с 20 лет. Выставлять всех игроков этого возраста и старше, без освобождений и защит, в том числе имеющих контракт с клубом КХЛ, но сыгравших в лиге меньше, условно, 30 матчей и/или 300 минут. При этом заявки сократить, аренды отменить, считать контракты молодых под потолком (мне кажется, это лишняя лазейка для богатых и проблема достичь пола зарплат для бедных).

9. Зачеркнуть все еще раз. Драфт не возвращать, группу распустить, имитацию бурной деятельности прекратить, школы и академии оставить в покое, решать проблемы другими методами. При этом заявки сократить, аренды отменить, считать контракты молодых игроков под потолком, придумать что-нибудь еще. Короче, реально захотеть если не добиться, то хотя бы приблизить равенство в лиге.

У меня все.

Фото: КХЛ /Федосеев Сергей, Беззубов Алексей; РИА Новости /Владимир Астапкович, Сергей Гунеев, Илья Питалев, Григорий Сысоев, Владимир Федоренко