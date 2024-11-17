«Чикаго» проиграл 4 из 5 последних матчей при разнице шайб 6:15 и делит последнее место в НХЛ. У Бедарда 1 очко и «минус 7» на отрезке

«Чикаго» проиграл 4 из 5 последних матчей при разнице шайб 6:15.

«Блэкхокс» уступили «Ванкуверу » (1:4) в регулярном чемпионате НХЛ .

До этого у команды под руководством Люка Ричардсона были поражения от «Детройта» (1:4), «Далласа» (1:3) и «Сиэтла» (1:3), а также победа над «Миннесотой» (2:1 ОТ).

19-летний форвард команды Коннор Бедард в последних 5 матчах набрал 1 (0+1) балл при полезности «минус 7». Всего в сезоне у 1-го номера драфта-2023 13 (3+10) очков в 18 играх при полезности «минус 8».

«Чикаго » набрал 13 очков в 18 играх и делит последнее место в общей таблице лиги с «Нэшвиллом».