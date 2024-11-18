Стэмкос сделал 1-й дубль за «Нэшвилл». Команда обыграла «Ванкувер» и ушла с последнего места в НХЛ
Стивен Стэмкос сделал 1-й дубль за «Нэшвилл».
Форвард «Предаторс» забросил 2 шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (5:3) и был признан второй звездой встречи.
В активе 34-летнего канадца, перешедшего в клуб из Теннесси в межсезонье из «Тампы», стало 10 (6+4) очков в 19 играх при полезности «минус 13».
«Нэшвилл» прервал серию из 3 поражений подряд и ушел с последнего места в лиге, на котором располагался вместе с «Чикаго».
У команды Эндрю Брюнетта стало 15 очков в 19 играх – 7-е место в Центральном дивизионе и 13-е в Западной конференции.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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