«Эдмонтону» и «Ванкуверу» интересен защитник «Питтсбурга» Петтерссон (The Athletic)

«Эдмонтону» и «Ванкуверу» интересен защитник «Питтсбурга» Маркус Петтерссон.

По данным The Athletic, канадские клубы интересуются возможностью выменять 28-летнего игрока.

Петтерссон может стать неограниченно свободным агентом следующим летом. Его кэпхит по текущему контракту – 4,025 миллиона долларов.

Швед выступает за «Питтсбург» с сезона-2018/19 после обмена из «Анахайма» (он произошел, когда в «Пингвинс» работал Джим Рутерфорд – нынешний президент «Кэнакс» по хоккейным операциям).

В текущем сезоне у Петтерссона 8 (1+7) очков в 20 играх при полезности «минус 5», 19 минутах штрафа и среднем времени на льду 22:20.

При этом прошлый сезон стал для Маркуса лучшим по статистике – он набрал 30 (4+26) очков в 82 играх регулярного чемпионата при полезности «+28» и 44 минутах штрафа.