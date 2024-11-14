Фетисов о Малкине: «Его возвращение стало бы большим событием – для страны, КХЛ. Это один из самых талантливых наших хоккеистов»
Вячеслав Фетисов оценил возможность возвращения Евгения Малкина в КХЛ.
Действующий контракт нападающего и «Питтсбурга» рассчитан до завершения сезона-2025/26.
«Может ли он вернуться в Россию, лучше спрашивать у него. Где он хочет играть и завершить карьеру, только Малкин может ответить.
Это, безусловно, один из самых талантливых наших хоккеистов, знаковая фигура для всего спорта.
Его возвращение стало бы большим событием – для страны, КХЛ, всех молодых ребят. Не сомневаюсь, что стадионы были битком на его матчах.
Есть же пример Леши Морозова, который вернулся и сумел стать лицом лиги», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
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