Фетисов о Малкине: «Его возвращение стало бы большим событием – для страны, КХЛ. Это один из самых талантливых наших хоккеистов»

Вячеслав Фетисов оценил возможность возвращения Евгения Малкина в КХЛ.

Действующий контракт нападающего и «Питтсбурга » рассчитан до завершения сезона-2025/26.

«Может ли он вернуться в Россию, лучше спрашивать у него. Где он хочет играть и завершить карьеру, только Малкин может ответить.

Это, безусловно, один из самых талантливых наших хоккеистов, знаковая фигура для всего спорта.

Его возвращение стало бы большим событием – для страны, КХЛ , всех молодых ребят. Не сомневаюсь, что стадионы были битком на его матчах.

Есть же пример Леши Морозова, который вернулся и сумел стать лицом лиги», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов .