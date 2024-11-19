Овечкин – первый игрок 39 лет, лидирующий в топе снайперов сезона НХЛ среди игроков с 10+ голами

Александр Овечкин лидирует в списке снайперов текущего сезона НХЛ.

Капитан «Вашингтона » забил 15 голов в 18 матчах регулярного чемпионата и единолично лидирует в списке лучших снайперов.

Второе место на данный момент делят форвард «Флориды» Сэм Райнхарт с 13 голами в 18 матчах и нападающий «Эдмонтона » Леон Драйзайтль , который забросил 13 шайб за 19 игр.

Впервые в истории НХЛ рейтинг лучших снайперов возглавляет игрок 39-летнего возраста среди забивших минимум 10 голов.

Овечкин занимает второе место по голам в истории лиги (868 в 1444 играх). Рекордсмен – Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы в 1487 играх.