Овечкин – первый игрок 39 лет, лидирующий в топе снайперов сезона НХЛ среди игроков с 10+ голами
Александр Овечкин лидирует в списке снайперов текущего сезона НХЛ.
Капитан «Вашингтона» забил 15 голов в 18 матчах регулярного чемпионата и единолично лидирует в списке лучших снайперов.
Второе место на данный момент делят форвард «Флориды» Сэм Райнхарт с 13 голами в 18 матчах и нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, который забросил 13 шайб за 19 игр.
Впервые в истории НХЛ рейтинг лучших снайперов возглавляет игрок 39-летнего возраста среди забивших минимум 10 голов.
Овечкин занимает второе место по голам в истории лиги (868 в 1444 играх). Рекордсмен – Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы в 1487 играх.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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