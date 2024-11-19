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Овечкин – первый игрок 39 лет, лидирующий в топе снайперов сезона НХЛ среди игроков с 10+ голами

Александр Овечкин лидирует в списке снайперов текущего сезона НХЛ.

Капитан «Вашингтона» забил 15 голов в 18 матчах регулярного чемпионата и единолично лидирует в списке лучших снайперов. 

Второе место на данный момент делят форвард «Флориды» Сэм Райнхарт с 13 голами в 18 матчах и нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, который забросил 13 шайб за 19 игр. 

Впервые в истории НХЛ рейтинг лучших снайперов возглавляет игрок 39-летнего возраста среди забивших минимум 10 голов. 

Овечкин занимает второе место по голам в истории лиги (868 в 1444 играх). Рекордсмен – Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы в 1487 играх.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
logoАлександр Овечкин
рекорды
logoНХЛ
logoВашингтон
logoЛеон Драйзайтль
logoЭдмонтон
logoСэм Райнхарт
logoФлорида
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