Шалунов стал 13-м игроком в КХЛ c 200 шайбами. Форвард «Локомотива» – лучший снайпер в истории лиги среди игроков 1993 года рождения и младше
Максим Шалунов стал 13-м игроком в истории КХЛ, забросившим 200 шайб.
Событие произошло в матче «Локомотива» против «Трактора» (2:1, второй период). Нападающий ярославской команды забросил юбилейную шайбу на 8-й минуте игры.
Шалунов занимает 13-е место в списке лучших снайперов за всю историю лиги. Лидирует Сергей Мозякин – 419 голов, второй – Найджел Доус с 293 шайбами, на третьей строчке расположился Данис Зарипов – 292 гола.
31-летний форвард забил больше всех голов в Фонбет чемпионатах КХЛ среди игроков 1993 года рождения и младше. Второе место у Михаила Григоренко – 158 шайб, третье – у Николая Прохоркина со 155 голами.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал КХЛ
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