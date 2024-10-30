Юрзинов о Шипачеве: «Очень хорош, но не скажу, что он самый великий форвард в истории КХЛ. Для меня важны не очки, а лидерские качества, как у Радулова»
Ранее 37-летний нападающий минского «Динамо» стал лучшим бомбардиром в истории Фонбет Чемпионата КХЛ, набрав 929-е очко. Он побил рекорд Сергея Мозякина.
«Я бы не стал сравнивать Мозякина и Шипачева, ведь у них свой стиль. Это разные нападающие. Самое главное – это характер, который помогает выдержать такой длинный марафон и оставаться все время на виду.
Я не могу сказать, что Шипачев самый великий нападающий в современной истории КХЛ. Он очень хорош как игрок. По человеческим качествам я очень уважаю Вадима.
Он прошел трудный путь, череповецкий парень, и заслужил такое достижение. Но не берусь говорить, что он самый лучший, ведь очень много ребят в лиге тоже играют достойно.
Трудно сказать, кто еще может приблизиться к такой отметке. Для меня важны не столько очки, сколько характер и лидерские качества, как у Радулова. Для меня всегда в почете те игроки, которые ведут за собой команду.
Но Шипачев с Мозякиным – разные игроки. Я бы сказал, что у Вадима свое собственное лицо, это интеллигентный парень», – сказал бывший тренер сборной СССР Владимир Юрзинов.
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