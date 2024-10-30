  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Юрзинов о Шипачеве: «Очень хорош, но не скажу, что он самый великий форвард в истории КХЛ. Для меня важны не очки, а лидерские качества, как у Радулова»
0

Юрзинов о Шипачеве: «Очень хорош, но не скажу, что он самый великий форвард в истории КХЛ. Для меня важны не очки, а лидерские качества, как у Радулова»

Владимир Юрзинов высказался о рекорде Вадима Шипачева по очкам в КХЛ.

Ранее 37-летний нападающий минского «Динамо» стал лучшим бомбардиром в истории Фонбет Чемпионата КХЛ, набрав 929-е очко. Он побил рекорд Сергея Мозякина.

«Я бы не стал сравнивать Мозякина и Шипачева, ведь у них свой стиль. Это разные нападающие. Самое главное – это характер, который помогает выдержать такой длинный марафон и оставаться все время на виду.

Я не могу сказать, что Шипачев самый великий нападающий в современной истории КХЛ. Он очень хорош как игрок. По человеческим качествам я очень уважаю Вадима.

Он прошел трудный путь, череповецкий парень, и заслужил такое достижение. Но не берусь говорить, что он самый лучший, ведь очень много ребят в лиге тоже играют достойно. 

Трудно сказать, кто еще может приблизиться к такой отметке. Для меня важны не столько очки, сколько характер и лидерские качества, как у Радулова. Для меня всегда в почете те игроки, которые ведут за собой команду.

Но Шипачев с Мозякиным – разные игроки. Я бы сказал, что у Вадима свое собственное лицо, это интеллигентный парень», – сказал бывший тренер сборной СССР Владимир Юрзинов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
logoЛокомотив
logoСергей Мозякин
logoВладимир Юрзинов
logoАлександр Радулов
logoДинамо Минск
logoКХЛ
logoВадим Шипачев
logoСоветский спорт
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Вячеслав Быков: «Шипачев – собирательный образ между распасовщиком и завершителем атак. Он собрал в себе лучшие качества советской школы и перенес их в новейшую российскую историю хоккея»
сегодня, 08:17
Мозякин поздравил Шипачева: «Рад, что ни в одном виде спорта нет недостижимых рекордов. Ты огромный молодец!»
3вчера, 18:35
Ротенберг поздравил Шипачева с рекордом по очкам в КХЛ: «Очень приятно, что значительную их часть Вадим заработал в СКА. Уверен, ему по силам дойти и до тысячи»
17вчера, 18:02
Шипачев о мыслях про рекорд КХЛ: «В первый сезон в Казани написали, что до Мозякина осталось 100 очков. Эту тему стали постепенно раскручивать»
вчера, 17:31
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
КХЛ. «Трактор» играет с «Сибирью», СКА примет «Локомотив»
94сегодня, 14:00Live
Гарик Харламов поздравил Ротенберга с Днем тренера: «Желаю побед! Сейчас СКА сопутствует удачная волна, надеюсь, она донесет вас до Кубка Гагарина»
29 минут назад
Вячеслав Фетисов: «Квадроберы – ужасная история. Это не свойственно нашим культурным, историческим и человеческим понятиям – должно быть запрещено»
6339 минут назад
Мостовой о дубле Овечкина: «Посмотрел, как Саша забивал. Резкие рывки, красивые броски – как будто ему лет 20»
1354 минуты назад
Неучев о трештоке в АХЛ: «Даже канадцы по-русски говорят. Русские ребята их научили, вот они и умеют материться. Я тоже учу своих одноклубников русскому»
6сегодня, 14:52
Юров о «Миннесоте»: «Пишут, скидывают разборы. Стали чаще разговаривать. После Нового года будет какая-то ясность, наверное. Сейчас стараюсь помочь «Металлургу»
2сегодня, 14:39
Вячеслав Фетисов: «Овечкин – красавчик! Слежу за его погоней, я главный болельщик. Мы все ждем, что рекорд Гретцки падет»
8сегодня, 13:50
Флери о матче в Питтсбурге: «Трудно поверить, что это последний раз. Тяжело прощаться. Это были одни из лучших лет в моей жизни»
5сегодня, 13:28
Александр Мостовой: «Макдэвид – шикарный игрок, но «Эдмонтон» не выигрывает Кубок Стэнли. Так и хочется им сказать – возьмите русского вратаря!»
65сегодня, 12:59
Крикунов о Капризове: «Незаурядный хоккеист. Может быть, для него будет лучше сменить команду. В сильном клубе интереснее играть»
5сегодня, 12:47
Ко всем новостям
Последние новости
Овечкин о звене с Протасом и Строумом: «Первые несколько матчей мы пытались найти правильную игру, сейчас это работает»
3сегодня, 14:27
Плющев о том, можно ли назвать Шипачева легендой отечественного хоккея: «Для меня легенда – Харламов, а Вадим – рекордсмен по очкам»
3сегодня, 13:57
Вратарь Шутов вернулся в «Барыс» из «Слована». Контракт – на 3 года
1сегодня, 13:41
Руководители «Автомобилиста» Рябков и Гросс награждены знаками отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени
сегодня, 12:35
Терещенко о Комтуа: «Ощущение, что некоторые звезды при переезде в КХЛ думают, что сделают всех на одной ноге. Но так не получится. Начало у него не задалось, но в последнее время выглядел неплохо»
1сегодня, 11:59
Вячеслав Фетисов: «Поздравляю Шипачева со званием лучшего бомбардира в истории КХЛ. Красавчик!»
сегодня, 11:09
Борис Михайлов: «У Овечкина большие перспективы опередить Гретцки. Я уверен, он побьет рекорд. Вполне вероятно, что даже в этом сезоне»
2сегодня, 09:59
Терещенко о СКА: «Там большая турбулентность. Состав поменялся процентов на 50. Это не всегда идет на благо. Посмотрим, что получится в этом сезоне»
3сегодня, 09:54
Медведев поздравил Шипачева с рекордом по очкам в КХЛ: «Желаю набрать еще голов и передач для увеличения отрыва от преследователей. Им будет непросто приблизиться к нему»
сегодня, 09:49
Плющев об Овечкине: «Саша набирает форму – все в его руках. Гретцки он может обойти и в этом сезоне, хоть это и будет тяжело»
1сегодня, 09:42