Морозов поздравил Шипачева: «Не так давно рекорд Мозякина казался вечным. Вадим задал новую планку, которую будет приподнимать с каждым следующим очком»
37-летний нападающий стал лучшим бомбардиром в истории лиги, набрав 929-е очко.
«Поздравляем Вадима Шипачева с новым рекордом результативности КХЛ, символично, что он сделал это в родном городе.
Вадим долгие годы остается одним из лучших игроков лиги, за какую бы команду ни выступал. Его высокий игровой интеллект доставляет огромное удовольствие болельщикам и всем любителям хоккея, вне зависимости от клубных пристрастий. И звание лучшего бомбардира КХЛ всех времен – важная строчка в списке достижений Вадима, где есть два Кубка Гагарина, победы на чемпионатах мира и Олимпийских играх.
Не так давно рекорд, принадлежавший Сергею Мозякину, казался вечным. Сегодня Вадим задал новую планку, которую еще будет приподнимать с каждым следующим набранным очком», – заявил Алексей Морозов.
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