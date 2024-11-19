«Спартак» заплатил 15 млн рублей за 17-летнего вратаря «Лады» Фролова (Metaratings)

«Спартак» заплатил «Ладе» 15 миллионов рублей за переход Семена Фролова.

Сегодня красно-белые выменяли 17-летнего голкипера, выступающего за «Ладью» в МХЛ, на денежную компенсацию.

Как сообщает Metaratings, «Спартак» заплатил «Ладе» 15 млн рублей за переход Фролова.

Вратарь является участником Кубка Будущего в составе молодежной сборной России.

В нынешнем сезоне МХЛ Фролов провел восемь матчей за «Ладью» с коэффициентом надежности 1,95, вратарь пропустил 14 шайб, отбив 93,3% бросков.

С 2021 года в системе «Спартака » выступает старший брат Семена, 20-летний защитник Степан Фролов.