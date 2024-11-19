«Спартак» выменял вратаря «Лады» Фролова на компенсацию. 17-летний игрок выступает в МХЛ

«Спартак» выменял вратаря «Лады» Семена Фролова на денежную компенсацию.

Ранее сообщалось , что 17-летнего вратаря «Ладьи» планировало приобрести руководство СКА.

«Спартак» Москва оформил сделку с тольяттинской «Ладой». В обмен на денежную компенсацию в «Ладу» новичком системы «Спартака» стал 17-летний вратарь юниорской сборной России Семен Фролов.

В нынешнем сезоне на счету Фролова (190 см, 92 кг) пять побед в девяти матчах за «Ладью» из Тольятти при 93,7% спасений, один из сильнейших вратарей страны 2007 года рождения регулярно вызывается в состав юниорской сборной России на турниры Кубка Будущего.

Напомним, что с 2021 года в системе «Спартака» выступает старший брат Семена, 20-летний защитник Степан Фролов (200 см, 103 кг). Приветствуем Семена Фролова в системе московского «Спартака» и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в заявлении пресс-службы «Спартака ».