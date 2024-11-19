Карбери провел 100-й матч во главе «Вашингтона». У «Кэпиталс» 53 победы на этом отрезке
Спенсер Карбери провел 100-й матч во главе «Вашингтона» в НХЛ.
«Кэпиталс» на выезде обыграли «Юту» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Этот матч стал 100-м по счету для Спенсера Карбери на посту главного тренера «Вашингтона».
Под руководством 43-летнего канадского специалиста команда одержала 53 победы.
Больше всего матчей на посту главного тренера «Вашингтона» провел Брайан Мюррей – 672. В топ-5 по этому показателю также входят: Рон Уилсон (410), Брюс Будро (329), Барри Троц (328), Терри Мюррей (325).
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Hockey Reference
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