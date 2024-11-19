«Вашингтон» выиграл 3 матча подряд и возглавил Восток. В общей таблице НХЛ «Кэпиталс» идут на 2-м месте

«Вашингтон» выиграл 3 матча подряд и возглавил Восточную конференцию.

«Кэпиталс» победили «Юту» (6:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

У команды под руководством Спенсера Карбери стало 27 очков в 18 играх.

«Вашингтон » единолично возглавил Столичный дивизион и Восточную конференцию (при этом уступая «Каролине» с 26 баллами в 17 играх по проценту набранных очков).

В общей таблице лиги «столичные» идут на втором месте, уступая лишь «Виннипегу » (30 очков в 18 играх).

В следующем матче команда сыграет дома с «Колорадо» 21 ноября (начало по московскому времени – 22 ноября в 03:00).

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