Карбери о травме Овечкина: «Он проходит обследование. Завтра мы узнаем больше»

Главный тренер «Вашингтона» ответил на вопрос о травме Александра Овечкина.

Капитан «Вашингтона » ушел со льда в третьем периоде гостевого матча регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2).

39-летний россиянин, сделавший дубль в этой игре, получил травму после столкновения коленом в колено с форвардом хозяев Джеком Макбэйном.

Некоторое время форвард оставался на скамейке команды, но после попытки выйти на площадку во время паузы ушел в раздевалку.

«Он проходит обследование. Завтра мы узнаем больше», – сказал Спенсер Карбери после игры.

Отметим, что за 20 сезонов в лиге Овечкин (1444 матча и 868 заброшенных шайб в рамках регулярок) пропустил всего 59 матчей, из них только 35 – из-за травм.

Овечкин забил 867-й и 868-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки – 26 шайб

Овечкин получил травму в матче с «Ютой», столкнувшись с Макбэйном коленом в колено. На 57-й минуте Уилсон подрался с Джеком