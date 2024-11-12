Виктор Козлов: «Я вижу сезон как марафонскую дистанцию. Мы стараемся лавировать, подводить команду сбалансированно»
Виктор Козлов рассказал, что смотрит на сезон как на марафонскую дистанцию.
Во вторник «Салават Юлаев» обыграл «Ладу» со счетом 3:1.
Это четвертая победа команды тренера Виктора Козлова в пяти последних играх.
– Я вижу сезон как марафонскую дистанцию. Она разбита на этапы, где марафонец должен понимать, с какой скоростью он должен бежать. Когда должен покушать, попить, чтобы не было энергетического голодания.
У нас идет марафон, мы стараемся лавировать, подводить команду сбалансированно. Да, ребятам нелегко, но это их работа, они должны выдавать 100%.
– За «Ладу» переживаете в связи с последними новостями?
– Нет, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости