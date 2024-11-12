Виктор Козлов: «Я вижу сезон как марафонскую дистанцию. Мы стараемся лавировать, подводить команду сбалансированно»

Виктор Козлов рассказал, что смотрит на сезон как на марафонскую дистанцию.

Во вторник «Салават Юлаев » обыграл «Ладу» со счетом 3:1.

Это четвертая победа команды тренера Виктора Козлова в пяти последних играх.

– Я вижу сезон как марафонскую дистанцию. Она разбита на этапы, где марафонец должен понимать, с какой скоростью он должен бежать. Когда должен покушать, попить, чтобы не было энергетического голодания.

У нас идет марафон, мы стараемся лавировать, подводить команду сбалансированно. Да, ребятам нелегко, но это их работа, они должны выдавать 100%.

– За «Ладу» переживаете в связи с последними новостями?

– Нет, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.