Ротенберг о Коле в СКА: «Давайте посмотрим честно, в каких других командах КХЛ ребята 2006 года рождения получают много игрового времени» 

Роман Ротенберг высказался о молодых игроках СКА.

Тренер армейцев выразил мнение после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Амуром» (6:3).

– Сегодня два брата сыграли за СКА. В последние годы зачастили – до этого Федотовы, сейчас Демидовы. Заслужил Семен своей игрой за «СКА-Неву» этот шанс?

– Ну, Семен с нами уже очень давно. Он обладатель Кубка Харламова. Он всегда ярко бьется и всегда отдается полностью игре. Я его лично хорошо знаю, он самоотверженный игрок, у него такая энергетика победителя. Дерзкий по-хорошему парень, очень трудолюбивый. Сегодня заслуженно попал в состав. Поздравляем его с почином. Еще один молодой игрок заиграл в КХЛ благодаря СКА, надо это отмечать.

У нас сегодня и Тимур Кол хорошо сыграл – 2006 года рождения защитник. Давайте посмотрим честно, в каких других командах КХЛ объективно играют ребята 2006 года рождения, получают много игрового времени. Иван Демидов – нельзя забывать, что он молодой пацан, он 2005 года рождения. Также наш вратарь Паша Моисеевич – он уже обладатель Кубка Харламова, и он сегодня помог нам победить.

Понятно, что мы максималисты, мы ищем всегда, как нашу игру улучшить – и по каждому игроку, в частности, и в целом по командной игре. Но надо отметить, что благодаря и тренерскому штабу, всей команде, персоналу нашему, огромная работа проводится, чтобы подвести ребят к КХЛ, чтобы они не выпадали из игры. Всегда все познается в сравнении.

Давайте посмотрим, где в лидерах команды игроки 2005 года рождения, 2006 года рождения. Также нельзя забывать, что наши лидеры – Грицюк, Никишин – они молодые пацаны еще, и при этом да, они мужики, потому что уже стали лидерами команды. Надо здесь тоже оценить объективно, что у нас идет развитие игроков, и благодаря нашей совместной работе мы показываем целостную игру.

Ну, вы знаете, да – сплав опыта, молодости и мастерства, характера и самоотверженности каждого игрока дают командный общий результат. И сегодня вот мы это увидели. Это как раз-таки то, что мы хотим видеть в каждой игре, в каждой смене, мы хотим, чтобы наши ребята это понимали. Сегодня не все, конечно – есть что улучшить, но в целом наша команда сегодня показала тот хоккей, на который мы рассчитываем как тренерский штаб в каждой игре, – сказал тренер СКА.