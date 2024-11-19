«Авангард» подписал контракт с экс-форвардом «Нью-Джерси» и «Барыса» Маклаудом до конца сезона

«Авангард» подписал контракт с канадским форвардом Майклом Маклаудом.

Срок соглашения рассчитан до конца нынешнего сезона.

18 октября «Барыс » расторг контракт с Майклом Маклаудом . Нападающий провел за команду 16 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 6 (3+3) баллов.

Напомним, что Маклауд – один из фигурантов секс-скандала с участием игроков молодежной сборной Канады-2018. Он обвиняется в сексуальном насилии, как и еще четыре его партнера по той команде. В следующем году ему предстоит участвовать в судебных слушаниях по этому делу.

В НХЛ Маклауд (12-й номер драфта-2016) провел 287 матчей за «Нью-Джерси» и набрал 85 (29+56) очков при 58,3% выигранных вбрасываний.