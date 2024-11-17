Трансфер-сенсация: «Авангард» отдал за Якупова 40 млн – летом он был без контракта

Шестой новичок за регулярку.

«Авангард» объявил о подписании Наиля Якупова . Нападающий перешел в Омск в результате обмена с «Куньлунем». Вместе с ним «Авангард» получил права на защитника Тернера Оттенбрайта.

В обратном направлении отправилась денежная компенсация. По информации журналиста «СЭ» Алексея Шевченко, она составила 40 миллионов рублей.

Не слишком ли большая сумма за игрока, который летом долго тренировался без контракта?

Якупова не продлил «Нефтехимик» – в августе его забрал «Куньлунь»

Якупов уже играл в «Авангарде» в 2020-2023 годах, после чего с ним неожиданно попрощались. Сам игрок оказался не готов к решению команды: «Ничего не предвещало, что я не останусь, я и рад был бы там остаться».

После этого Якупов вернулся в родной «Нефтехимик» в качестве номинальной звезды – первого номера драфта НХЛ-2012 и обладателя Кубка Гагарина в составе «Авангарда» (сезон-2021/22). Но и здесь он надолго не задержался – с ним также не подписали новый контракт.

В регулярке-2023/24 Якупов набрал 19 (8+11) очков за 31 матч. Наиль отыграл так мало из-за травмы – проблемы со здоровьем преследуют его несколько лет подряд. У Якупова возникло недопонимание с клубом. По словам главного тренера Олега Леонтьева, он уехал на реабилитацию в Казань и мало взаимодействовал с «Нефтехимиком».

Летом Якупов надеялся на предложение от «Ак Барса». На тот момент он жил в Казани, проводил там индивидуальные тренировки и признавался , что согласился бы на любую сумму в контракте. Но этого так и не случилось – до середины августа Якупов оставался без контракта.

В итоге с рынка свободных агентов его забрал «Куньлунь». Там он попал к Михаилу Кравцу, которого назначили главным тренером китайской команды. До этого тренер и игрок вместе работали в «Авангарде».

После перехода Якупов опровергал информацию, что получил в «Куньлуне» зарплату 20 миллионов за сезон: «Сильно меньше. Вообще, деньги для меня сейчас – далеко не главный приоритет. Я до сих пор не знаю, какие у меня бонусы. Знаю, что есть определенная зарплата, и слава богу. Она для меня не была важна».

Получается, что «Куньлунь» теперь вышел в ощутимый плюс. «Авангард» же явно сэкономил бы, если бы предложил Наилю контракт еще летом.

На старте регулярки-2024/25 Якупов сыграл ярко. В первых трех матчах за «Куньлунь» он забил четыре шайбы, а чуть позже выдал серию из четырех результативных игр. Но на этом успехи Якупова в «Куньлуне» закончились.

За 27 игр в новой команде он набрал 11 (7+4) очков. Но больше смущают его «-18» в показателе полезности – это худший результат Якупова за всю карьеру в России. До этого он однажды набирал «-8» (в сумме за регулярку и плей-офф). Интересно, что его предыдущий личный антирекорд был установлен как раз за «Авангард» в сезоне-2022/23.

Теперь «Авангард» вернул Якупова, подписав его до конца сезона-2024/25. Вместе с Якуповым «Авангард» получил права на канадца Тернера Оттенбрайта. Но это слабое оправдание большой денежной компенсации – сейчас защитник играет в АХЛ и не факт, что в ближайшее время вернется в КХЛ. В прошлом сезоне он провел 64 игры за «Куньлунь» и набрал 8 (1+7) очков.

«Авангард» подписал шесть игроков по ходу сезона – над командой уже шутит даже тренер соперника

Якупов стал шестым игроком «Авангарда», подписанным после старта сезона-2024/25. Отдельные слухи связаны с переходом нападающего Майкла Маклауда, которого недавно расторгли в «Барысе». Официально контракт с ним пока не подписан, но смущающих факторов много и в потенциальной сделке с Маклаудом. Суд весной 2025-го для него никто не отменял.

Вот полный список новичков «Авангарда», пришедших в клуб уже после старта регулярки-2024/25:

Кажется, так клуб признает провалы в селекции и оправдывается за принятые решения летом. Яркий пример – завышенные ожидания от легионера Коула Кэсселса, у которого 2 передачи за 21 матч.

К новым подписаниям «Авангарда» возникает не меньше вопросов:

● Весной клуб не продлил Райана Спунера и Николая Прохоркина. Обоих вернули осенью с понижением: Спунера подписали за 42 млн рублей, Прохоркина – за 30 млн рублей.

Решение по Спунеру оказалось удачным – за 11 игр он набрал 9 (2+7) очков. Правда, почти весь результат пришелся на первые три матча после возвращения, а потом нападающий выдал 5 игр без очков. На этом фоне заговорили о расторжении контракта, а еще Райан несколько матчей не попадал в заявку. В последней игре против «Нефтехимика» (3:2 ОТ) Спунер хотя бы забил победный гол в овертайме.

Прохоркин провел только 5 матчей в этом сезоне и также показал достойную статистику – 5 (1+4) очков. Николай отлично вписался в центр первого звена вместе с Ридом Буше и Станиславом Галиевым. Вот только на месте первого центра он выходит вынужденно: главный бомбардир Омска Линден Вей в начале ноября расторг контракт и уехал из России. Изначально Прохоркина подписывали для второй тройки.

● Защитника Алекса Гранта забрали на следующий день после его ухода из «Барыса». Там он сыграл только два матча и остался без очков. За четыре игры в «Авангарде» у него 2 (1+1) очка против того же «Нефтехимика» в последней игре. В случае с Грантом смущают его постоянные проблемы со здоровьем (как и у Якупова).

● Матвея Заседу обменяли из «Спартака» – московскому клубу достались права на 20-летнего Глеба Трикозова, 17-летнего Владислава Ухмылова и денежная компенсация. Заседа в прошлом играл за «Авангард» в сезоне-18/19.

Нападающий вернулся в Омск после длинной истории со «Спартаком», где не договорился с клубом о сумме контракта и почти год оставался без игровой практики. В «Авангарде» у него уже 3 (2+1) очка в 4 играх. Но вот в обмене со «Спартаком», кажется, больше выиграл именно московский клуб.

● Илью Каблукова весной не продлили в «Динамо». Прошедший сезон он провел ровно, но малорезультативно – сыграл все 78 матчей с учетом плей-офф и набрал 8 (3+5) очков. В «Динамо» нашли ему замену в лице Артема Михеева, а 36-летний Каблуков пропадал без контракта все это время. К «Авангарду» он присоединится в ближайших играх. Задача Ильи – наладить атмосферу в раздевалке.

Практически каждое новое подписание «Авангарда» по ходу сезона выглядит криком о помощи. Клуб по-прежнему не проходит даже в зону плей-офф на Востоке (10-е место, 22 очка), поэтому забирает практически любого свободного игрока. Чаще всего это происходит за неоправданно высокую цену.

Над «Авангардом» уже шутят даже соперники. Вот слова тренера «Нефтехимика» Олега Леонтьева: «Звучит круто: мы с «Авангардом» в борьбе за плей-офф. Меня это радует! Команда, которая меняет полсостава за сезон и может себе позволить неограниченное количество финансовых вливаний . Это вообще круто».

И это он еще не знал об обмене Якупова.

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Фото: КХЛ /Кузьмин Юрий; РИА Новости /Алексей Мальгавко